獨／轟頭奪4命！李鴻淵死刑起訴　家屬：符合期待「盼斬立決」

▲南投康建四死命案，槍手李鴻淵遭依殺人罪起訴、求處死刑。賴家親友回應，死刑符合期待，盼「斬立決！。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華／台中報導

南投康建生技公司4死1重傷血案，南投地檢署偵查終結，指槍手李鴻淵在不到30分鐘之時間內，以近距離槍擊被害人5人頭部，殺意甚堅，視人命如草芥，目無法紀，手段凶殘冷血，毫無人性，依殺人罪起訴並向法院求處死刑。對此，賴家親友回應，死刑符合期待，希望盡快執行、不要再拖了，盼「斬立決！」

康建4死血案中唯一生還者、董事長賴敏男當初頭部遭李鴻淵開槍射擊，子彈卡在頭骨，幸運未傷及致命區域，惟賴敏男至今仍還在醫院，尚未完全清醒，也無法做筆錄，但親友坦言「目前都往好的方向發展，一切就等賴博士清醒！」親友也提到，李鴻淵一口氣奪走4人性命，董事長至今也未完全清醒，本就應該判死刑，也要快點執行，不要再拖下去。

▲起訴書中提到，李鴻淵在不到30分鐘之時間內，以近距離方式槍擊被害人5人頭部。（圖／ETtoday製圖）



起訴書中提到，李鴻淵僅因8年前之職場糾紛與後續工作狀況不如己意，竟萌生殺害康建董事長賴敏男、總會計賴彥妤、園藝課長劉慶杉及會計主任張嘉琦，事前還縝密規劃復仇計畫，甚至對無辜進入工寮的賴敏男弟弟、賴鋕卿痛下殺手；此外，李鴻淵在行兇前，先以手銬銬住賴鋕卿及劉慶杉，讓2人在遭殺害前身心蒙受莫大恐懼；之後李鴻淵更在不到30分鐘之時間內，以近距離方式槍擊被害人5人頭部。

▲檢方認為，李鴻淵落網後對媒體大喊是為復仇犯案，得意洋洋、毫無悔意。（圖／ETtoday資料照）



檢方認為，李鴻淵落網後對媒體大喊是為復仇犯案，得意洋洋、毫無悔意，遭羈押禁見獲准後才表露悔意，不過李鴻淵對槍枝來源交代不清，先謊稱在高速公路邊坡拾獲，又騙說是從網路上購得。檢方提到，李鴻淵殺意甚堅，視人命如草芥，目無法紀，手段凶殘冷血，毫無人性，依殺人罪起訴並向法院求處死刑。