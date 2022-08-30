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鑽石發財夢碎！精品公司5年吸2.2億超狂話術曝　11人被起訴

▲精品公司被檢方查出可能涉嫌違反銀行法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲精品公司被檢方查出可能涉嫌違反銀行法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署偵辦恆耀精品公司涉嫌非法吸金一案，今年5月初一口氣帶回了9個人調查，檢方發現林姓負責人、曾姓總監等人對外宣稱VIP會員購買鑽石價金可打8折，由公司代為保管鑽石，VIP會員期間為期3年，每投資單位為10萬元，每年最高可獲得年利率18%的禮劵，5年多來總共吸引了323人投資，詐騙金額高達2.2億，檢方今（30）日偵結，依違反銀行法、詐欺等罪起訴曾、林及集團成員共11人。

高雄地檢署調查發現，林姓負責人涉嫌向不特定多數人違法招募資金後，設立恆耀國際精品有限公司，由曾姓男子擔任總監，負責人事、教育訓練等業務，另外還有黃姓、楊姓2人則分別為人頭負責人、總監特助，另外還有其餘5名被告均為公司員工。

▲精品公司被檢方查出可能涉嫌違反銀行法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲精品公司被檢方查出可能涉嫌違反銀行法 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢調蒐證發現，該公司涉嫌自2016年10月起至2021年10月之間，以恆耀公司名義，對外招募民眾成為恆耀公司的VIP會員，宣稱VIP會員購買鑽石價金可打8折，然先由公司代為保管鑽石，VIP會員期間為期3年，每投資單位為10萬元，每月恆耀公司會依投資單位發放不同面額之禮劵，禮券可兌換等值商品或折換現金，每年最高可獲得年利率18%之禮劵。

恆耀公司還保證事後以原價向投資人回購鑽石，形同保證還本，以此方式招攬不特定民眾投資。恆耀公司非法吸金所得，全數被林拿走，目前清查發現，該公司5年來累計吸金金額約2億2793萬元。

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮調查人員蒐證後，在今年4月27日清晨7時多，持法院核發之搜索票，至高雄市、臺南市共6處同步執行搜索，扣得筆記型電腦、平板電腦、手機、彩鑽及戒指等物，並傳喚林姓被告等9人到案說明，並在訊後將林姓負責人、曾姓總監聲押獲准，林姓負責人在偵查時僅坦承部分犯行，檢方今日偵結，依違反銀行法、詐欺等罪起訴曾、林及集團成員共11人。

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