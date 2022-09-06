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南一中生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴！現場一幕讓全網挺年輕人

記者崔子柔／綜合報導

大眾運輸工具上皆設有博愛座，希望乘客禮讓老弱婦孺，但卻常常可見車上明明沒人，年輕人也寧可站著不坐博愛座的狀況。近日則有一名阿伯要求學生讓座不成，還氣到打給學校投訴。

一名目擊全程的網友昨（5）日在「爆料公社」發文表示，在台南紅幹線公車上，一位阿伯上車就要求南一中學生讓出博愛座，直到司機制止才停下，但接著又打電話到南一中開始飆罵。

影片中可見，該名阿伯在電話裡自稱68歲，還報上學生的姓名及學號，說「不希望台南的孩子是這樣子」，要求校方進行懲處。

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▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲阿伯打電話到學校抱怨。（圖／爆料公社）

四名南一中學生自始至終都在滑手機，完全沒有抬頭理過阿伯，而畫面轉到公車上另一排座位，可見阿伯在罵人的同時，還有2個位子沒坐人。

▲▼ 。（圖／爆料公社）

▲車上根本還有位子。（圖／爆料公社）

畫面曝光後，多數網友挺南一中學生，紛紛留言表示「這麼超級有力量罵人的，還需要讓座位喔」、「支持學生！！座位是給需要的人，而不是給老的人，何況一直在那邊吵影響的全車的人，要座位後面就可以直接坐」、「明明有位子何必情緒勒索」、「學生EQ很好！被這樣公開辱罵那麼久都沒有做出失格的舉動，值得鼓勵」。

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