獨／叫南一中生讓博愛座　網一面倒力挺學生！阿伯還原真相喊冤

▲顏翁希望學生讓位。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者朱祖儀／綜合報導

台南一名68歲顏姓老翁近日搭公車，發現博愛座被南一中學生佔滿，因此出言希望他們讓出位子，不過學生們聽到後都沒有反應，他見狀有些不滿便打電話到學校，此事曝光後掀起熱議，不少人都力挺學生。但阿伯受訪還原當時的狀況，強調自己沒有叫學校懲處學生，只是不希望他們教出沒同情心的孩子。

本站稍早報導《南一中生坐滿博愛座 阿伯打到學校投訴！現場一幕讓全網挺年輕人》，顏翁當時搭公車看到博愛座被南一中的學生佔滿，因此出言要求學生讓出位置，隨後打電話給學校，說「不希望台南的孩子是這樣的」。網友看到影片後支持學生，表示「學生EQ很好！被這樣公開辱罵那麼久都沒有做出失格的舉動，值得鼓勵」，也有眼尖網友發現，其實顏翁罵人的同時，後方還有2個空位。

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對此，顏姓老翁接受《ETtoday新聞雲》訪問，還原當時的狀況，他表示當時一上車是完全沒有位子的，座位都坐得滿滿的，所以看到南一中的學生佔著博愛座滑手機、打遊戲，才會希望對方可以把位子讓出來給年長者。後方空著的那2個位子，是其他乘客到站後才空出來的，對方也有請他去坐，不過他看到那是給坐輪椅者使用的，認為即使年紀大，也不應該去佔別人的位子、侵犯到別人的權益，所以沒有去坐。

▲顏翁表示，後面的那2個位子是給輪椅者的。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

顏翁強調，自己在台北搭捷運的時候，如果遇到年紀比自己還大的人或是孕婦，也都會願意讓位，「怎麼台南一中的學生佔博愛座卻不願意讓坐」。他也澄清，自己打電話給南一中，不是要求學校懲處學生，自己沒有這樣的權力，只是不希望南一中教出沒有同情心的孩子，這樣是不對的，且座位旁邊就寫著要讓位給年長者、孕婦、身體不便者等，學生不應該這樣佔著位子。

顏翁指出，當時早上工作比較累才會去搭公車，並用現金買票，因為已經很久沒有搭公車，不知道還要另外取票，所以司機才會和他對話，並非制止他的行為。他也說，網友們支持學生，稱讚他們沒有做出失格舉動是EQ高的表現，「這樣是不對的，難道我叫他們讓座給我是錯的嗎？難道他們要打我嗎？」

顏翁也說，不希望學生都沒有同情心，當時才會將此事反應出來，且人年紀大了身體總是會有問題，即使外表看不出來身體不便，當下也不可能大聲說出身體哪裡有問題，「10幾歲跟6、70歲是不同的概念」，父母也不會鼓勵小孩不讓座的。最後他再次強調，事實並非外界議論的，自己只是真的不希望學生一點同情心都沒有，年紀輕輕就佔著位子，都不讓給年長者，所以才會出言反應。