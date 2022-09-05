廖老大三重店揭「被點名內幕」　認賠200萬：器具都用最好的

▲這間店有食品登記證，每個員工都有戴帽子、手套。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大日前直播點名，3間加盟店超難喝，包括桃園觀音新生店、桃園中正店及三重文化店。其中，「三重文化北店」3日寫下長文，除了揭開被點名內幕，表示只能認賠200萬，也不禁感嘆「我們想好好過生活，而不想這樣被指指點點。」

「三重文化北店」加盟主在文中，先是針對Line群組裡不恰當的批評與建議，跟廖老大鄭重道歉，也表示有和桃園中正店到台中琦玉，無奈吃了閉門羹，無法當面解釋跟表達歉意。

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他直言，「前陣子廖老大巡店，說20間有16間茶有夠難喝，甘蔗有臭酸、珍珠煮的像粉貴，有些店裡連電鍋器具都沒有買，因為這樣的負面新聞，影響所有加盟廖老大的生意，整個一落千丈，眼看心血白費，在群組被帶動的情緒上，出現不當言語表達，沒想到在私人不公開群組的對話，被有心加盟主去截圖，讓廖老大老闆知道，所以我們就被做記號點名了，這一點我們承認錯誤。」

▲▼（上）美水濾心組、製冰機過濾器；（下）全新1300磅星崎製冰機、星崎訂做透明冷藏櫃。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店）

加盟主接著說，「不管廖老大有沒有喝過我們的茶，他確實當天根本沒有來過我們三重文化店，當時是說因為中暑。我前一晚知道廖老大要來，早上1小時內趕做好紅布條，就是想通知所有粉絲，很有心地想要歡迎廖老大所有人員。我們是讓他不高興了，所以在網路直接點名我們三家很難喝，就算真的有找人來買過，真的很難喝，卻不點名那些偷工減料的店家，而是我們三家店。」

他強調，所有原料、飲料作法都按照公司規定，器具都是用最好的，也有到台中總部上課並拿到開業資格，「如果我們只是想隨便經營，會買最好的全新器具？還買了6款日本星崎設備，光器具砸了至少60萬以上，我們的地點很好、人潮很多，一心一意只想永續經營。」

▲▼星崎冷藏工作冰箱、兩台果汁機。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店）

眼看生意是做不下去了，加盟主也哀嘆，「希望在這段時間，小店可以讓虧損降到最低，我們只是平凡老百性，雖然不是弱勢，但這200多萬都是腳踏實地賺的辛苦錢。因為喜歡廖老大的理念、慈善、正義、愛狗、白手起家創業，所以覺得加盟您肯定不會錯的，今天會發生這樣的事情...萬萬想不到。」

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