　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廖老大三重店揭「被點名內幕」　認賠200萬：器具都用最好的

▲三重文化北店。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店臉書專頁）

▲這間店有食品登記證，每個員工都有戴帽子、手套。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店）

記者周亭瑋／綜合報導

「賽車教父」廖老大日前直播點名，3間加盟店超難喝，包括桃園觀音新生店、桃園中正店及三重文化店。其中，「三重文化北店」3日寫下長文，除了揭開被點名內幕，表示只能認賠200萬，也不禁感嘆「我們想好好過生活，而不想這樣被指指點點。」

「三重文化北店」加盟主在文中，先是針對Line群組裡不恰當的批評與建議，跟廖老大鄭重道歉，也表示有和桃園中正店到台中琦玉，無奈吃了閉門羹，無法當面解釋跟表達歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他直言，「前陣子廖老大巡店，說20間有16間茶有夠難喝，甘蔗有臭酸、珍珠煮的像粉貴，有些店裡連電鍋器具都沒有買，因為這樣的負面新聞，影響所有加盟廖老大的生意，整個一落千丈，眼看心血白費，在群組被帶動的情緒上，出現不當言語表達，沒想到在私人不公開群組的對話，被有心加盟主去截圖，讓廖老大老闆知道，所以我們就被做記號點名了，這一點我們承認錯誤。

▲三重文化北店。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店臉書專頁）

▲▼（上）美水濾心組、製冰機過濾器；（下）全新1300磅星崎製冰機、星崎訂做透明冷藏櫃。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店）

▲三重文化北店。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店臉書專頁）

加盟主接著說，「不管廖老大有沒有喝過我們的茶，他確實當天根本沒有來過我們三重文化店，當時是說因為中暑。我前一晚知道廖老大要來，早上1小時內趕做好紅布條，就是想通知所有粉絲，很有心地想要歡迎廖老大所有人員。我們是讓他不高興了，所以在網路直接點名我們三家很難喝，就算真的有找人來買過，真的很難喝，卻不點名那些偷工減料的店家，而是我們三家店。」

他強調，所有原料、飲料作法都按照公司規定，器具都是用最好的，也有到台中總部上課並拿到開業資格，「如果我們只是想隨便經營，會買最好的全新器具？還買了6款日本星崎設備，光器具砸了至少60萬以上，我們的地點很好、人潮很多，一心一意只想永續經營。

▲三重文化北店。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店臉書專頁）

▲▼星崎冷藏工作冰箱、兩台果汁機。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店）

▲三重文化北店。（圖／翻攝自臉書／阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店臉書專頁）

眼看生意是做不下去了，加盟主也哀嘆，「希望在這段時間，小店可以讓虧損降到最低，我們只是平凡老百性，雖然不是弱勢，但這200多萬都是腳踏實地賺的辛苦錢。因為喜歡廖老大的理念、慈善、正義、愛狗、白手起家創業，所以覺得加盟您肯定不會錯的，今天會發生這樣的事情...萬萬想不到。」

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►CLINIQUE倩碧水磁場「100H保濕凝膠」　200ml下殺1520元

►暑假爽玩但不能曬黑阿！妹子們激推「金鑽高效防曬露」

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
太惡質！男大生撿屍後丟下裸露正妹　下場慘曝
阿堂鹹粥被洗1星！　他從1處看出「台灣人的自大」
才關閉150間門市！　「超夯迷因股」財務長墜樓亡
「阿堂鹹粥沒開發票」開口要才給！店家6字回應　網：不是第1次
認賠200萬！　廖老大三重店揭「被點名內幕」
台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠
正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬
快訊／嘉義死亡車禍！　男駕駛卡車內慘死
女大生4P反悔提告！　他救兄弟拿「性愛片當證據」下場慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵國慶連假「加開102班車」　車票9／9凌晨0時起開賣

「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

軒嵐諾「眼牆雲系厚實」登今年全球第一強！共伴效應雨帶又更猛

暨大校園大草原上驚現「麥田圈」　真相令學生族感到崩潰

阿堂鹹粥被洗1星！他從1處看出「台灣人的自大」：自我感覺良好

廖老大三重店揭「被點名內幕」　認賠200萬：器具都用最好的

台大補習班挨告侵權　台大聲明：維護形象「要求數十家公司停用」

被嫌問太多！台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠

上公廁見一幕　他臉發白：內心很大創傷

快訊／莫德納次世代疫苗「適用對象」今討論　指揮中心14:00說明

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

台鐵國慶連假「加開102班車」　車票9／9凌晨0時起開賣

「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

軒嵐諾「眼牆雲系厚實」登今年全球第一強！共伴效應雨帶又更猛

暨大校園大草原上驚現「麥田圈」　真相令學生族感到崩潰

阿堂鹹粥被洗1星！他從1處看出「台灣人的自大」：自我感覺良好

廖老大三重店揭「被點名內幕」　認賠200萬：器具都用最好的

台大補習班挨告侵權　台大聲明：維護形象「要求數十家公司停用」

被嫌問太多！台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠

上公廁見一幕　他臉發白：內心很大創傷

快訊／莫德納次世代疫苗「適用對象」今討論　指揮中心14:00說明

她狂打30次玻尿酸「豐唇變大香腸」　醫警告：再整就堵住鼻孔

台鐵國慶連假「加開102班車」　車票9／9凌晨0時起開賣

中秋獎金平均1350元　僅44％企業會發放「創9年新低」

懷疑他偷襪子！泰籍移工利刃刺穿心臟殺同鄉　判刑15年定讞

曬出你和TOYOTA出遊合照「搶拿3萬獎金」！官方IG追蹤數破12萬

「2022臺北動物保護月」開跑　帶領市民一同走讀動物美好旅程

東京公園廁所驚見棄嬰！被發現時「尚有意識」　疑出生不到1個月

學韋小寶大絕招　黃珊珊揭「5字戰法」

遭禁運救柚農！花蓮擴大加工產業　收購800公噸提前去化

《全明星4》比賽「綁衣服被譙耍性感」！啦啦隊女神揭真因：早就放棄美貌

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

快訊／國1「 2大車追撞」1輛衝邊坡　紫爆回堵15公里

明恐破單日4萬！　醫喊別和4種人烤肉

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

王浩宇轟阿堂鹹粥「虱目魚肚天天上漲是屁話」

軒嵐諾為全台水庫補水3.5億噸　超過翡翠水庫容量

醫生點破免治馬桶「4項迷思」

這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

女友沒安全感討500萬頭期款當補償　他嘆：我很沒用

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

更多熱門

相關新聞

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

廖老大今年以口頭禪「阿娘喂」創業手搖飲，但日前直播點名桃園觀音新生店、桃園中正店，和三重文化店「超難喝」。對此三重文化店近日在臉書專頁上發文強調店內所有SOP都照公司規定，器具也用最好的，只因在私下有不當言語表達遭有心人拿去爆料，導致被公開點名難喝，「以為老大可以力挺大家，關起門來好好討論修正，但我們的用心被狠狠公開踐踏。」也表示等到將原物料賣完就結束營業。

忍半個月！廖老大揭內幕「王浩宇是在造孽！」

忍半個月！廖老大揭內幕「王浩宇是在造孽！」

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」！老闆親曝生意狀況

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」！老闆親曝生意狀況

廖老大放大招買一送一！網一張圖揭人性

廖老大放大招買一送一！網一張圖揭人性

廖老大11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字

廖老大11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字

關鍵字：

廖老大飲料店廖老大三重店三重文化北店加盟主廖老大

讀者迴響

熱門新聞

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面