好市多新上架「超美健身車」！價格曝光網嚇壞：買了絕對會瘦

▲好市多販售一款健身車，價格讓網友們嚇壞。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／柯振中報導

現代健身觀念興起，有許多人會添購器材，來輔助瘦身。不過，一名網友到好市多購物時，意外看見某款「健身車」，看到價格當場嚇一大跳，直呼「不用運動就會瘦」。價格曝光後，也讓不少人傻眼回應，「買下去就瘦了，沒錢吃飯。」

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他看到一款義大利製的健身車，外觀相當獨特，但看到價目表時，瞬間嚇了一跳，「這價格是不用運動就會瘦的概念嗎？」

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▲驚人的價格恐怕不是一般家庭能負擔得起的。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



依據照片畫面，這輛健身車車體是白色的，座墊、握把及腳踏板的地方則是黑色的。不過最讓人吃驚的，還是高達36萬9,999元的價格，一般的家庭絕對負擔不起。

眾人看到獨特的健身產品，也忍不住留言回應，「買下去就瘦了，沒錢吃飯」、「一般人買下去，應該馬上吃土配西北風，一整年下來應該就很瘦了」、「買了沒錢吃飯就瘦了」、「還沒開始運動，荷包就先瘦了」、「對啊～口袋空了立馬能減幾克重量」、「這不是每個人都擁有過的衣架嗎」、「有閒錢買這種東西的人減什麼肥？」

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