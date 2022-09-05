　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

好市多新上架「超美健身車」！價格曝光網嚇壞：買了絕對會瘦

▲▼好市多健身車。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多販售一款健身車，價格讓網友們嚇壞。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／柯振中報導

現代健身觀念興起，有許多人會添購器材，來輔助瘦身。不過，一名網友到好市多購物時，意外看見某款「健身車」，看到價格當場嚇一大跳，直呼「不用運動就會瘦」。價格曝光後，也讓不少人傻眼回應，「買下去就瘦了，沒錢吃飯。」

這名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他看到一款義大利製的健身車，外觀相當獨特，但看到價目表時，瞬間嚇了一跳，「這價格是不用運動就會瘦的概念嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼好市多健身車。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲驚人的價格恐怕不是一般家庭能負擔得起的。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

依據照片畫面，這輛健身車車體是白色的，座墊、握把及腳踏板的地方則是黑色的。不過最讓人吃驚的，還是高達36萬9,999元的價格，一般的家庭絕對負擔不起。

眾人看到獨特的健身產品，也忍不住留言回應，「買下去就瘦了，沒錢吃飯」、「一般人買下去，應該馬上吃土配西北風，一整年下來應該就很瘦了」、「買了沒錢吃飯就瘦了」、「還沒開始運動，荷包就先瘦了」、「對啊～口袋空了立馬能減幾克重量」、「這不是每個人都擁有過的衣架嗎」、「有閒錢買這種東西的人減什麼肥？」

 

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
泡泡尿＝腎臟病？醫：尿完「1現象」能判斷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妻罹癌兒身障！台中地瓜伯「扛6人家計」熱天擺攤　網淚：好心酸

好市多新上架「超美健身車」！價格曝光網嚇壞：買了絕對會瘦

醫點破免治馬桶「4迷思」：染性病別隨便推給馬桶好嗎？

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

「虱目魚肚天天上漲是屁話」王浩宇轟阿堂鹹粥：挺不下去

賓士亂停充電車位！慘被8支三角錐鎮壓　照片讓網爆笑：祝生日快樂

菜價暫時回不去了！1顆高麗菜200　軒嵐諾來襲「創3個月新高」

快訊／氣象局宣布「解除海警」　未來一周降雨情況一次看

快速上桌！15分鐘做櫛瓜炒蝦仁　加1醬料隨便炒「口味升級」

女友沒安全感討「500萬頭期款」當補償　36Ｋ保全男嘆：我很沒用

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

雙胞胎肚裡打架

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

妻罹癌兒身障！台中地瓜伯「扛6人家計」熱天擺攤　網淚：好心酸

好市多新上架「超美健身車」！價格曝光網嚇壞：買了絕對會瘦

醫點破免治馬桶「4迷思」：染性病別隨便推給馬桶好嗎？

正牌台大告「台大補習班」侵權　一審勝訴獲賠623萬元

「虱目魚肚天天上漲是屁話」王浩宇轟阿堂鹹粥：挺不下去

賓士亂停充電車位！慘被8支三角錐鎮壓　照片讓網爆笑：祝生日快樂

菜價暫時回不去了！1顆高麗菜200　軒嵐諾來襲「創3個月新高」

快訊／氣象局宣布「解除海警」　未來一周降雨情況一次看

快速上桌！15分鐘做櫛瓜炒蝦仁　加1醬料隨便炒「口味升級」

女友沒安全感討「500萬頭期款」當補償　36Ｋ保全男嘆：我很沒用

沈政男／生小孩已是次級品　減緩少子化必須開放移民

妻罹癌兒身障！台中地瓜伯「扛6人家計」熱天擺攤　網淚：好心酸

麵包、胡椒都不及格！改善胃食道逆流15種最佳食物

好市多新上架「超美健身車」！價格曝光網嚇壞：買了絕對會瘦

「神經刀」稱遭NBA封殺！生涯不該結束　還有人與他遭遇一樣

不吃東西可加速增肌減脂？關於間歇性斷食的三大迷思

U15／日本因疫情退出　中華勇奪季軍追平隊史最佳

不忍了！《寶可夢》官方提告六家中國山寨遊戲...求償22億台幣

醫點破免治馬桶「4迷思」：染性病別隨便推給馬桶好嗎？

唐西奇穿襠過人再空拋助攻　奇德看他砍Logo shot很淡定

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

這裡發錢了！　每人領5000元紓困金

軒嵐諾加速！雙眼牆再現　中秋連假天氣出爐

氣象局宣布　解除海上颱風警報

阿堂鹹粥遭洗1星負評！律師喊「嫌貴別吃」

王浩宇轟阿堂鹹粥「虱目魚肚天天上漲是屁話」

火辣外送員「褲子失蹤」　露逆天長腿

寶島甘露梨偷接搶種盛行　「育種農民抓侵權」農委會發文宣導

2師違法在外開課　台中一中12日開考核會

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

「陳時中人設崩壞！」他貼3宣傳圖搖頭

賓士亂停充電車位　遭三角錐鎮壓

海警20:30解除！一圖看懂一週天

醫生點破免治馬桶「4項迷思」

更多熱門

相關新聞

好市多「義美鮮奶漲價」！他嘆：跟家樂福差不多了

好市多「義美鮮奶漲價」！他嘆：跟家樂福差不多了

「義美鮮奶也漲價了...」一名女網友驚呼，最近在好市採買食物，怎料看明細時，發現義美鮮奶變貴16元。文章引發討論，有會員也傻眼直呼「星期三買還是269元」，就連土司也漲價了。對此，有網友表示「太貴了，跟家樂福差不多了！」

肉菜順序對　易瘦體質輕鬆養出來

肉菜順序對　易瘦體質輕鬆養出來

別再說學體育以後只能當老師！

別再說學體育以後只能當老師！

為花好市多2000元紅利金...他刷破萬　網笑：正常

為花好市多2000元紅利金...他刷破萬　網笑：正常

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

「我要穿比基尼！」 郭婷筠靠吃一物從2XL到M甩肉成功！

關鍵字：

好市多健身車健身房運動瘦身

讀者迴響

熱門新聞

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

藍隊3選手病假！錢薇娟認「擔心戰力」

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

蔡尚樺墾丁解放泳衣「超兇上圍」

《全明星》紅隊隊長出爐！

男友「床上太持久」　她驚覺綠炸

影／超尷尬！林佳龍跑嘉義同鄉會喊凍蒜　遭當場制止

《全明星》藍隊連輸2項目！錢薇娟再吐重話

星二代繼下海賣淫後轉行陪酒竟受傷

被YTR嫌飲料難喝「要不要平反」　鳳梨傻眼回嗆

更多

最夯影音

更多
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面