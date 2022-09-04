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廖老大指名超難喝！三重加盟主嘆「用心被狠狠踐踏」　結束營業日曝

▲廖老大加盟店推出買一送一活動。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲廖老大日前點名旗下手搖飲3家加盟店「超難喝」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者蔡玟君／綜合報導

廖老大今年以口頭禪「阿娘喂」創業手搖飲，但日前直播點名桃園觀音新生店、桃園中正店，和三重文化店「超難喝」。對此三重文化店近日在臉書專頁上發文強調店內所有SOP都照公司規定，器具也用最好的，只因在私下有不當言語表達遭有心人拿去爆料，導致被公開點名難喝，「以為老大可以力挺大家，關起門來好好討論修正，但我們的用心被狠狠公開踐踏。」也表示等到將原物料賣完就結束營業。而觀音新生店則宣布從今（4日）起停止營業，並中止與總部加盟合作關係。

三重文化店表示，對於近期收到各界雪片般飛來的批評指教和關心表示虛心受教，但針對被點名「難喝」想要解釋清楚。店家強調自己真的很守規定，所有的原料、飲料做法都依照公司規定，器具也用最好的，也認真到台中總部上課並拿到開業資格，一心一意只想給客人最好的。

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▲▼廖老大三重文化店。（圖／翻攝自阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店臉書專頁）

▲阿娘喂～廖老大茶坊三重文化店。（圖／翻攝自阿娘喂～廖老大茶坊連鎖-三重文化北店臉書專頁

三重文化店表示，因日前的負面新聞指出，廖老大巡店時說20間有16間茶有夠難喝 ，甘蔗有臭酸、珍珠煮的像粉貴 ，甚至有些店裡連電鍋器具都沒有買，影響所有加盟廖老大的生意。在負面新聞下，在LINE私人加盟主群組互相交流對話中有不洽當的言語表達，之後被有心人士截圖去爆料，讓老闆知道，所以就被點名了，但店家也對自己不當言論鄭重道歉，原本直接到台中埼玉登門表示道歉，但無奈見不到當事人，讓他沒辦法當面解釋與道歉。

店家說，不會忘記當初加盟的初衷，但以為廖老大可以力挺大家 ，關起門來好好討論修正 讓每家廖老大茶坊連鎖可以蒸蒸日上，「但 我們的用心努力被狠狠公開踐踏。」因此宣布三重文化店只營業到原物料賣完為止，讓小店虧損到最低。而至截稿之前，未取得廖老大回應。

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