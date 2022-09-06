富女醫酒駕撞女外送員　拖行1km血肉模糊！冷血反應讓人拳頭硬

▲富女醫酒駕撞外送員，拖行1公里血肉模糊！她冷血反應讓人拳頭硬。（翻自微博，下同）



圖文／鏡週刊

中國湖南近日發生一起酒駕事件，令許多網友感到憤怒！一名28歲肖姓富女醫在本月2日深夜11點多，在一處路段酒駕撞到一名36歲謝姓女外送員，但肖女在撞到人後，卻故意不停車，還加速前進，把謝女拖行1公里。隨後警方抵達現場攔阻，但這時肖女的表情，卻是冷血到令人毛骨悚然。

據中國《網易》報導，事發當時肖女撞到謝女之後，不但沒有停車，還繼續開車加速逃逸，因此謝女就被捲進車底，更被拖行1公里之遠。隨後警方獲報趕抵現場攔阻肖女，但肖女堅持不下車，並淡定地在車內打電話，最後警方強行把她從車內拉出來，並大聲喝斥：「是不是人啊！」之後也確定肖女酒駕，目前肖女已被刑事拘留。

不過影片可見，肖女身穿昂貴服飾，開著BMW名車，但在撞到人之後，完全無動於衷，表情更是一臉事不關己，其冷血的態度，不僅讓網友看得毛骨悚然，也讓網友不禁大罵她：「畜生！」、「這還是人嗎？」、「酒駕真的該重罰。」、「這女的應該要被判死刑。」

另外報導更指出，肖女是一名中醫院醫師，但在事發之際，卻只顧著打電話給老公，而且老公的回應更駭人。據悉肖女撞人後，打電話向老公求助，但老公的回答竟是「加速行駛」，把謝女甩掉。

另一方面，謝女由於被拖行1公里遠，身受重傷，有網友傳出的照片可見，謝女幾乎全身都血肉模糊。不過婁底市公安局交警支隊表示，受傷的謝女目前正在醫院接受全力救治，暫無生命危險。

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