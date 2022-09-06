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台語女歌手曾減肥不當被醫師嚴重警告！靠友人推薦「吃油」竟無痛減重30kg

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

台語歌手郭婷筠從小胖到大，學生時期被叫「女巨人」，出社會當歌手後被網友酸「比阿信還像瓜哥」、「根本瓜哥女兒」，甚至結婚後雖老公彭正稱她為公主，卻被親弟弟吐槽「有這麼大Size的公主嗎？」郭婷筠因深受多囊性卵巢症候群及先前懷孕沒有管控體重，讓體重直直飆升，最重時甚至接近100公斤，胖到失去自信。她也嘗試過各種減肥法，就算瘦了一點卻很快又復胖，還曾因減肥不當被醫師警告可能因敗血症而死，郭婷筠說：「我沒有暴飲暴食，也有在運動，可是身材卻是越來越肉」。後來明星好友推薦她日本新一代的瘦身方法，讓起初不抱任何希望的郭婷筠在半信半疑下嘗試後，竟無痛減重30公斤！

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

日本實測2個月減去37公斤！高達98%驚人成功率　不挨餓、健康瘦

在記者詢問下發現，郭婷筠使用的瘦身方法是日本的減重教父吉川雅之與藥廠通過研究合力研發出能逆轉易胖體質的「iVENOR花纖油」，連日本家喻戶曉的減重專家甚至譽為瘦身界最安全有效的瘦身方法，且成功率高達98%，也曾有使用者在2個月中成功減去37公斤的案例，強調不挨餓也能輕鬆減重、瘦得健康！

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

任何類型肥胖都能有效改善　「阻油、崩脂、排油」三大效果一次到位！

日本、美國、歐盟多方認證　安全有保障

「iVENOR花纖油」使用獨家專利技術從純天然山茶花中萃取出「RF茶花皂甘油」，是專門剷除油類與排除囤積物的輔助抗肥滿成份，加上「花纖素大分子」，可阻斷吸收，溶解頑固脂肪；「花纖素小分子」可滲透血管，清除雜質；且含有市售含量最高的Omega6，效果更勝MCT油。不但獲得日本、美國、歐盟三國專利許可，證實針對崩解囤油團塊、溶解脂質有顯著成果，能迅速改善嚴重肥胖症狀，無論是暴飲暴食型、三高型、代謝障礙型，甚至是基因型的肥胖，都能獲得極好的控制，不用開刀就能做到縮胃、阻油、瘦身的相同效力。

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

邊吃邊瘦！吃飽也不再有罪惡感

郭婷筠瘦身後的輕盈窈窕新形象出現後，讓大批網友紛紛留言，「跟以前差好多」、「瘦好多好羨慕」、「可以轉去當名模了」，郭婷筠笑說，「很多人減肥期間很容易因吃不飽而情緒不佳，短時間內就絕望放棄，尤其面對高熱量、高糖份的食物都是期待又怕受傷害。但是，只要有「iVENOR花纖油」，這些通通不是問題！如果你像我一樣有減重的困擾，真的很推薦花纖油！現在它就是我每天的終極武器，可以讓我瘦得健康又漂亮！」，有了郭婷筠的親身見證，現在許多美食網紅、部落客在大餐前也會靠iVENOR花纖油來幫助自己，完全不怕吃美食吃到職業傷害！

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

減肥交給花纖油　坐等容光煥發的全新人生

日本已熱銷數百萬盒，台灣也已有超過70萬盒的見證，「iVENOR花纖油」從肥胖的根本上著手，先在腸胃形成阻油膜，接著促進腸胃油脂肪的分解，最後加快油脂廢物崩解排出。肥油壞脂肪排出後，讓人體宛如重獲新生，清爽健康無負擔。體內環保做好了，外表也能容光煥發，由內到外，一盒「iVENOR花纖油」就能幫忙輕鬆搞定！

▲▼郭婷筠,iVENOR花纖油。（圖／業者提供）

減肥交給「iVENOR花纖油」！哪裡買?

官網優惠組►https://ivenor.tw/aj7RP
momo購物網特惠組►https://chshop.work/YOmz2
實體門市地址►新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線►02-2288-7888
LINE 官方帳號►https://lin.ee/aWxdK1b
客服專線►0800-520-367

https://youtu.be/eJmHlacWHoU

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關鍵字：

郭婷筠iVENOR花纖油

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