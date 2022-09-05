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安平四草大橋溺水者找到了！　她在台南鹽水溪、嘉南大圳出海口

▲台南市安平四草大橋3日下午近2時許，傳出疑有人落水，台南市消防局及海巡人員搜救3天，終於在5日傍晚在台南鹽水溪、嘉南大圳出海口發現溺水者遺體。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市安平四草大橋3日下午近2時許，傳出疑有人落水，台南市消防局及海巡人員搜救3天，終於在5日傍晚在台南鹽水溪、嘉南大圳出海口發現溺水者遺體。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市平四草大橋3日下午傳出疑似有人落水，台南市消防局據報出動大批消防人員前往搜救，並請空勤直昇機到達現場協助救援，惟一直未有所獲，直到5日傍晚海巡署救生艇在鹽水溪嘉南大圳跟出海口的交接處發現疑似該名溺者遺體，經打撈運上岸，死者家屬確認為26歲溺水女子無誤，全案由檢警查處中。

▲台南市安平四草大橋3日下午近2時許，傳出疑有人落水，台南市消防局及海巡人員搜救3天，終於在5日傍晚在台南鹽水溪、嘉南大圳出海口發現溺水者遺體。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局119勤務中心於3日下午1時53分許接獲報案，指台南市安平四草大橋傳出疑似有人落海溺水事件，消防局119馬上出動土城、安平、和緯分隊等，共計出動9車20人前往搶救，土城車組於下午2時10分到場，但無法確認有人落水，即會同警方調閱附近相關監視器，經警方調閱監視器，確定於下午1時17分有人員落水。

▲台南市安平四草大橋3日下午近2時許，傳出疑有人落水，台南市消防局及海巡人員搜救3天，終於在5日傍晚在台南鹽水溪、嘉南大圳出海口發現溺水者遺體。（圖／民眾提供，下同）

但因颱風關係風浪太大，下午3時許消防人員先將船艇下艇待命，消防人員會同海巡人員加強岸邊礁石區搜尋，但並未發現溺水者行蹤。消防局申請空勤直昇機，直昇機於下午3時30到達現場，加入海上搜救行列，惟仍未有所獲。

▲台南市安平四草大橋3日下午近2時許，傳出疑有人落水，台南市消防局及海巡人員搜救3天，終於在5日傍晚在台南鹽水溪、嘉南大圳出海口發現溺水者遺體。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局及海巡署人員4、5日仍持續搜尋該名溺者，但仍無發現，直到5日下午5時4分許，海巡署救生艇通報發現疑似溺者，人於鹽水溪嘉南大圳跟出海口的交接處，海巡人員拍攝照片回傳，初步給溺水者家屬指認，認為該名死者就是溺水者，消防人員為求慎重，請海巡人員協助打撈運回死者上岸，讓家屬再次指認，確定死者就是溺水失蹤的26歲女子無誤，目前全案由警方報請檢察官相驗查處中。

▲台南市安平四草大橋3日下午近2時許，傳出疑有人落水，台南市消防局及海巡人員搜救3天，終於在5日傍晚在台南鹽水溪、嘉南大圳出海口發現溺水者遺體。（圖／民眾提供，下同）

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