曾揭多宗政府弊案！美調查記者陳屍家門口　身上多處刀傷

▲美國調查記者傑曼（Jeff German）在家門口被刺身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國一名男子在當地2日被發現陳屍家門口，身上有多處刀傷。警方4日發布聲明，證實死者為《拉斯維加斯評論雜誌》的調查記者傑曼（Jeff German），並將對嫌犯展開追緝。傑曼過去曾揭發多起政府弊案，因此他的死引起外界關注。

據美聯社報導，當地3日上午10點30分，69歲的傑曼在拉斯維加斯家門口與一名男子發生爭執，不久後警方接獲通報，聲稱傑曼被歹徒用刀刺死，身上還有多處刀傷。警方目前已就既有線索對相關嫌犯展開追捕，但警方尚未鎖定嫌犯身份。

報導稱，由於傑曼過去曾報導多宗政壇醜聞和政府官員瀆職的新聞，因此他的死引發外界猜疑，不過其所屬報社《拉斯維加斯評論報》表示，傑曼過去從未向高層反映受到恐嚇或擔心人身安全，因此警方將這起案件認定為個別事件。

傑曼過去曾在《拉斯維加斯太陽報》擔任專欄作家和記者20年，多數報導與政治、勞工和犯罪組織有關。2010年，他加入《拉斯維加斯評論報》，並在2017年因揭發政府弊案爆紅。報導稱，擁有馬凱特大學碩士學位的傑曼，曾在2001年著有真實犯罪小說《罪惡之城的謀殺：拉斯維加斯賭場大亨之死》。