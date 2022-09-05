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萌妹瘋狂迷上！咒怨鬼娃「全身龜裂」超驚悚　反差組合意外爆紅

▲▼美國佛州3歲女童布萊兒（Briar Rose）超愛恐怖鬼娃。（圖／翻攝Instagram@creepychloeandbriar）

▲3歲的布萊兒（Briar Rose）與鬼娃娃克蘿伊形影不離。（圖／翻攝Instagram@creepychloeandbriar）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州3歲女童布萊兒（Briar Rose）跟著媽媽採買萬聖節用品，一眼相中店內的「鬼娃娃」，拚命撒嬌拜託後，終於如願把玩具抱回家，而且去哪裡都要帶著它，甚至抱著一起睡覺。布萊兒外表萌嫩可愛，與皮膚龜裂、雙眼發黑凹陷的鬼娃形成超大反差，卻也因此在網路上爆紅。

鬼娃娃被小主人取名克蘿伊（Chloe），它不僅有著毛骨悚然的外表，如果被按下按鈕，雙眼就會亮起詭譎紅光，若接收到特定聲控指令，甚至還會發出可怕的笑聲。

33歲母親布列塔妮（Brittany Beard）形容，這個鬼娃娃宛如惡魔附身，「絕對是我看過最令人毛骨悚然的玩具」，但女兒卻與克蘿伊24小時形影不離，甚至曾經表示「它需要我！」即使家裡根本不缺玩具或玩偶，布萊兒似乎「從未愛過任何事物，直到恐怖的克蘿伊出現。」

▲▼美國佛州3歲女童布萊兒（Briar Rose）超愛恐怖鬼娃。（圖／翻攝Instagram@creepychloeandbriar）

▲大多數人都以欣賞態度看待布萊兒和鬼娃娃。（圖／翻攝Instagram@creepychloeandbriar）

一開始，布列塔妮想要尊重女兒的喜好，才會答應買下鬼娃娃，但卻很快就後悔了，「我不知道布萊兒會如此迷戀它，去哪裡都要帶著它。」她坦言，每次和女兒走在街上，總會感受到路人驚訝側目的眼光，真的覺得非常尷尬。但令人驚訝的是，大多路人都覺得很可愛。

8月25日，布列塔妮帶著孩子們去迪士尼樂園遊玩，布萊兒和克蘿伊甚至收到不少驚歎與稱讚。她把這件經歷分享在臉書，又吸引更多網友肯定，貼文累計超過1300次分享。因此，布列塔尼決定為小女兒及克蘿伊開設粉絲專頁，持續記錄這一段有趣的日常。

布列塔妮坦言，一開始真的被女兒的品味嚇壞了，但如今漸漸能夠欣賞鬼娃娃為女兒帶來的一切，也因為陌生人能夠欣賞孩子的獨特品味而非常感動，「我老公說，我們應該要鼓勵這樣做的，因為恐怖的克蘿伊與眾不同，或許這是人生的一課，『你應該愛每個人，不論他們長什麼樣子。』這是值得教導女孩們的一件好事。」

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