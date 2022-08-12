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安妮亞好興奮！《間諜家家酒》稱霸上半年漫畫暢銷榜

博客來「夏日漫博展」（圖／博客來提供）

▲想便宜購入喜愛的動漫作品，可把握網路書店舉辦的線上漫畫博覽會。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準暑假動漫商機，網路書店、電子書平台推出線上漫畫博覽會，祭出最新漫畫、輕小說等最低5折起，動漫迷在家可以盡情逛，動動手指就能一次收藏喜愛的作品。此外，繼《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》之後，漫畫動畫化再掀銷售高峰，《SPY×FAMILY 間諜家家酒》諜報題材劇情有趣與主角們反差萌等強烈特色，人氣無法擋，稱霸漫畫類上半年暢銷榜。

隨串流平台蓬勃發展，動漫話題影響力更即時，驅動漫畫銷售成長更顯著，博客來從銷售觀察發現，以「現象級」動漫作品《SPY×FAMILY 間諜家家酒》為例，每集一出版即登上漫畫排行榜冠軍，今年4月動畫在各大串流平台播出後，漫畫銷售翻漲5倍，全系列皆登上漫畫類上半年暢銷榜前10名，奪下2022年上半年漫畫類銷售冠軍，二、三名分別是《咒術迴戰》、《航海王》。在漫畫動畫化的風潮刺激下，2022年上半年整體漫畫、圖文書較去年同期成長超過兩成。

▲▼Disney+,排球少年！！,Spy X Family間諜家家酒,夏日時光。（圖／Disney+提供）

▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》人氣爆紅。（圖／Disney+提供）

博客來即日起至9月13日推出「夏日漫博展」，囊括最新漫畫、輕小說、BL，總參展數突破5萬品，最低5折起，主打《間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《排球少年》熱門IP套書組合，日本新銳漫畫家、串流平台熱播動畫作品全都蒐錄，還有超過4千種動漫精品現貨精品，在經典漫畫、新秀作品、動漫週邊帶動下，希望拉抬活動業績成長一成以上。

正版授權電子書平台BOOK✩WALKER推出「2022線上漫畫博覽會」，活動至8月19日止，《咒術迴戰》、《葬送的芙莉蓮》與《怪獸8號》等多部作品續集將在活動期間進行首賣，動畫化後人氣爆棚的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、《派對咖孔明》和《女性向遊戲世界對路人很不友好》等多部動畫原作漫畫、輕小說最低79折，其中台灣角川加碼推出買指定作品送手機桌布期間限定活動。

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