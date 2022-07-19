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實體書、電子書放暑「價」　線上書城祭折扣送折價券幫省荷包

博客來2022上半年新書暢銷榜（圖／博客來提供）

▲搶暑假閱讀商機，博客來推出「圖書週年慶」書展活動。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日頭赤炎炎，熱到不想出門的話，待在家避暑同時挑本自己喜歡的書，享受一個人的閱讀時光，悠閒又自在。正值暑假期間，網路書店、線上書城最近針對實體書、電子書推出主題活動，入手新書、暢銷書或童書最低6折起，除了省荷包錢，也可以藉此培養孩子的閱讀習慣，感受書香樂趣。以下整理各家的圖書折扣優惠。

博客來日前公布「2022上半年新書暢銷榜TOP10」，同步推出「圖書週年慶」書展活動，即日起至9月11日，攜手千家出版社參展，囊括中文、外文、簡體、雜誌、電子書等超過3千種上半年暢銷商品，主打50種獨家商品，熱門新書79折，任選3書72折，搭配閱讀主題再送折價券。

PChome 24h購物書店與電子書「Readmoo讀墨」，共同推出「臺灣閱讀馬拉松」超級品牌週活動，以台灣北中南東規劃四大主題電子書，依據不同地區推薦讀者在地特色作品，像是繁忙的台北需要一點森林的芬多精，推薦《福爾摩沙雨林植物誌》來趟生態巡禮；環島經過南臺灣時就要來本《台語心花開》，學點充滿濃濃人情味的臺灣話。限時5天電子書全館結帳8折、全館指定品消費滿額可抽閱讀器等優惠，活動至7月25日止。

momo書城「跨越今夏 瘋閱讀」活動（圖／翻攝自momo購物網）

▲momo書城線上閱讀活動6折起。（圖／翻攝自momo購物網）

momo購物網書城現正舉辦「跨越今夏 瘋閱讀」活動，7/31前集結童書教具、商業理財、文學小說、語言考用、人文宗教、漫畫輕小說等書籍6折起，其中有多項亮點商品，包含獨家首賣的「用電動積木升級版玩出80種有趣的動力組合」，孩子暑期在家也能在玩樂中成長；暢銷書新版《最後一次相遇 我們只談喜悅》，內容新增作者訪談與彩頁，更附贈電影《喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教》早場優惠券、限量加贈Share the Joy Journal筆記本。

蝦皮購物線上童書展開跑，祭出童書優惠66折起，幼幼撕不破經典故事小小書只要133元、原價650元的小手點讀互動認知圖鑑FOOD超人優惠價435元、Jollybaby觸摸布書破盤價115元，小康軒幼小銜接進階練習本、幼福小百科童書更是百元有找，暑假宅在家，爸媽也能輕鬆育兒。

樂天市場在暑假期間推出每周二閱讀智慧日，即日起至8月1日止，祭出精選多款熱門暢銷書籍，滿額領券再現折，另外，樂天書城樂讀夏日祭典，選購上半年百大暢銷新書即享5%回饋，全館滿699元再折50元，還有豐富的焦點主題書展，精選好書66折起，多重優惠折扣累積，免出門就能購入書籍。

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