Kindle平台上演認知戰？　突然大量上架「中台衝突」書刊

New disinformation push on Amazon? A torrent of new low quality "books" about Taiwan has appeared; a quick Google shows at least some of the content is plagiarised, and the names of the authors appear to be fake. I count 61 of these under one search term alone. 1/4 pic.twitter.com/ICakkKlzgb — Michael Cannings (@formosaphile) August 5, 2022

記者鄭文晴／綜合報導

亞馬遜（Amazon）於今年6月宣布，Kindle電子書店將從2023年6月30日停止在中國營運，但在台海關係緊張之際，Kindle網站突然被大量上架有關「中台衝突」，或是「美中關係發展」等書刊，令出版商擔心這些書籍會主宰相關電子書市場，遭讀者閱讀或引用後，變成是認知戰的一部份。

根據《美國自由亞洲電台》（RFA）8日報導，國際電商平台亞馬遜的電子書kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的「低品質」書籍，文中內容全部偏袒中國又涉及抄襲，就連作者大名都是造假的，當中一本《中台矛盾悖論》（The China and Taiwan Conflict Paradox）作者，竟是1950年辭世的作者喬治．歐威爾（George Orwell）。

▲亞馬遜的電子書kindle網站近日突然出現大量與兩岸、美中關係相關的書籍。（圖／取自免費圖庫cc0）

在眾多書刊裡，有探討美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的專著，其中最早的一本書在7月31日上架，多本在8月1日上線，最晚的一本是在8月6日，正好橫跨裴洛西訪台前後。只需在kindle網站輸入台灣、中國等關鍵字，內容涉及美中和兩岸關係的書籍就會顯示在電腦螢幕。

英國獨立出版商坎寧斯（Michael Cannings）接受RFA訪問，並分析這些書籍可能帶來的潛在危險，他認為，「對於讀者來說，危險在於你不知道什麼是真實的，什麼不是」，書籍可能被進一步引用，導致假資訊被廣為流傳，當中不少書的文字敘述文法錯誤，且論述中國犯台的書籍，其中部分段落與《東協郵報》（Asean Post）相似。

坎寧斯推測，這些內容可能來自於新聞報導、出版商或作者更動詞彙以躲避抄襲檢查，使用大量熱門關鍵字，如裴洛西、台灣等，書商、出版人或作者有可能藉由購買評價的方式，使這些電子書取得4星甚至5星的好評，讓真正做研究的學者著作「被消失」。

這些書刊售價平均不到10美元（約新台幣300元），其中多本書還可以從Kindle軟體免費下載閱讀，據台灣英文新聞網站調查發現，每本書的厚度介於17頁到81頁之間。美國一家網路安全公司Mandiant高級技術分析經理札福拉（Daniel Kapellmann Zafra）告訴RFA，雖然他無法確定，這些書籍是否為中國政府發動訊息戰的手段之一，但電子書平台堪稱是新途徑。

札福拉上週發布一份報告稱，中國公關公司上海海訊社科技有限公司，利用至少72個疑似發布虛假新聞的網站和虛構的社群媒體帳戶，發布與中國政府政治利益戰略一致的內容，並以11種語言呈現，他分析這些資訊操作多用於重塑現實生活中發生的事，而資訊戰會重提美國不支援台灣的舊聞，通過再次推動這些類型敘述，進一步塑造社會對此事的反應，「不僅是傳播資訊本身，更可能對現實世界產生不同結果」。

