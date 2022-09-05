北市府頻怪中央「卡蛋」　花敬群：柯文哲縱容遠雄才害審查未過

▲台北大巨蛋。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北大巨蛋在台北市長柯文哲卸任前無望開幕，柯文哲頻怪罪是中央「卡蛋」拖延防火避難性能審查，卻被爆出7年前大巨蛋造成捷運板南線結構損壞迄今未修復完成，即便中央通過審核，仍不得核發大巨蛋使照。對此，內政部次長花敬群強調，柯市府縱容遠雄提出不合理排煙測試方式，才造成審查工作無法順利推展。

花敬群、前台北市副市長黃珊珊5日上午分別出席「幸福久久窩」開幕記者會，花敬群先到場參觀，而黃珊珊後來才抵達活動會場致詞，兩人並未碰面。

針對柯文哲要準備資料回應大巨蛋爭議，花敬群受訪時表示，大巨蛋就一般正常使用執照申請過程，剩下最後排煙設計通過與否，內政部於這段時間用既有標準，要求遠雄提出符合國家標準的排煙測試模式，後續再交由北市府實際針對排煙規範試燃。

花敬群指出，柯市府一直用所謂「卡蛋」說法，「市政府縱容遠雄公司提出不合理的排煙測試方式，其實才是造成測試審查工作無法順利推展，一個負責任的首都市長不應該有此作為。」大家一起承擔對遠雄必要的要求，按照規定提出測試方法，內政部審查就會通過，後續再交由北市消防局依審定結果進行燃煙測試。

花敬群提及，「如果市府高層一昧保護遠雄，不走合法做法，其實後續台北市消防局的燃煙測試會更加為難，未來民眾的公共安全更沒保障，我想請柯市長該停的時候就要停，該守法的時候就要守法，大家一起把最後一哩路好好做好。」

至於捷運板南線結構裂縫議題，花敬群說，交通部鐵道局應會針對捷運施工安全對大巨蛋廠商補強有所規定，大家也不需要過度憂慮或政治化，一切都有專業在後頭把關，只要大家尊重專業審議、意見，其實公共事務沒有那麼複雜。