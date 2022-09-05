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登記參選南投縣議員　阿港伯孫子：長輩道德操守是最大資源

▲前司法院長林洋港之孫林儒暘（右2）由縣長林明溱（右）陪同登記參選南投縣議員，希望延續「阿港伯」的政治香火。（圖／民眾提供，下同）

▲前司法院長林洋港之孫林儒暘（中）由縣長林明溱（右2）陪同登記參選南投縣議員。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

前司法院長、南投縣長林洋港過世已超過9年，因其胞弟林源朗和姪孫林明溱（現任）也都先後當過南投縣長，其家族在南投堪稱赫赫有名的「縣長世家」；「阿港伯」的親孫林儒暘今年也決定參選南投縣議員，他說阿公沒留給他財富，但從政的長輩們都一生廉潔清白，在政壇展現的道德情操就是他無限的榮耀和參選的最大資源。

林儒暘9月2日由縣長林明溱和熱情的支持者陪同，到南投縣選委會登記參選南投名間區縣議員，競選總部也隨即正式成立運作；老縣長林源朗因健康考量，並未露臉，但特別以錄音力挺晚輩。

▲前司法院長林洋港之孫林儒暘登記參選南投縣議員，希望延續「阿港伯」的政治香火。（圖／民眾提供）

35歲的林儒暘回顧自己的成長過程，常因林洋港職位異動而舉家遷徙，每次返鄉都會感受到可愛鄉土的呼喚，「回鄉奉獻」的念頭也不時在心中浮現，考上台大政治研究所後即決定學成後回南投，和鄉親一起打拚。

林儒暘說，受到大學（東吳）政治系和研究所的多年學術訓練，退伍後也很幸運地獲得實踐理論的機會，進入縣府擔任縣長隨行秘書，跟著林明溱四處會勘、了解人民的疾苦和需求；南投縣最著重發展觀光，他也在縣府觀光處協助規畫整合縣內觀光資源。

▲前司法院長林洋港之孫林儒暘登記參選南投縣議員，希望延續「阿港伯」的政治香火。（圖／民眾提供）

他表示，今年初決定投入縣議員選舉，叔公林源朗即四處打電話給昔日的舊識、林明溱也到處幫忙拉票，他也開始四處拜訪選民；各地都有熱情的支持者對他耳提面命：「對面庄頭有很多林縣長的支持者，你要多去走動」、「要多打拚，阿港伯的孫子絕不能漏氣」，讓他感動不已。

林儒暘指出，家族三位長輩先後擔任南投縣長，他們留在民間的光環和從政的道德操守都是他參選最大的資源，也讓他能努力開發年輕票源；他表示有信心進入縣議會，和縣民一起努力找到「南投會更好」的大道。

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