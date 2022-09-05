iPhone 14即將發布　頂規黃牛預售價逼近5萬元

▲中國出現黃牛加價預售iPhone 14系列。（圖／取自微博李昂昂昂啊）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果將於台灣時間9月8日凌晨1時舉行2022秋季新品發布會，正式推出iPhone 14系列，但在發表會前夕，全球各地卻有許多狀況發生，中國許多網友在微博上表示，許多電加貼出預售海報，但都採取「黃牛」價，加價賣iPhone 14。

發布會前夕，一些網友放出線下店的iPhone 14系列預售活動海報，不出意外，該價格為前期的黃牛價，基本上都是加價賣，同時還出現了一款名為iPhone 14 Plus的新型號，而不是傳聞中的Max。

從照片上看來，iPhone 14的預售價為人民幣6699元起，換算新台幣約3.15萬元、iPhone 14 Plus為7399元起，換算新台幣為3.33萬元、iPhone 14 Pro 9899元起，換算新台幣約約4.45萬台幣，超大杯的iPhone 14 Pro Max預售價為10899元起，則約4.9萬台幣。

目前透露的價格並非官方最終定價，而是黃牛加價後的預估價，8月初，天風國際分析師郭明錤在社交平台公開發布新的預測分析稱，和iPhone 13系列相比，iPhone 14系列的平均售價將上漲大約15%，達到1000美元至1050美元。

郭明錤表示，這次平均價格上漲的主要原因是通膨因素導致了蘋果手機的成本上升，以及更高的出貨比例。不過預測中提高15%的並不是iPhone 14的上市價格，而是平均售價，是根據iPhone 14系列的出貨量，以及各規格的配比計算而來。