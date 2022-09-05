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iPhone 14未上市黃牛價狂炒！　頂規版逾4.8萬元起跳

▲▼iPhone 14系列機黃牛價狂炒。（圖／翻攝微博）

▲iPhone 14系列機黃牛價狂炒。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple Inc.）將於台北時間8日凌晨舉行秋季發表會，但新機還沒出，中國一些通路商就紛紛開出黃牛價，甚至還出現iPhone 14 Plus型號，最高價的iPhone 14 Pro Max還要價1萬899元人民幣（約新台幣4.8萬元）。

部分中國博主近期公布照片顯示，iPhone 14實體通路商在白板上寫了預售活動訊息，價格不意外就是新機前期的黃牛價，每個機款都是加價賣，甚至還出現與傳聞iPhone 14 Max不同的iPhone 14 Plus，該款標價7399元人民幣（約新台幣3.3萬元）。

另外，照片中iPhone 14價格為6699元人民幣（約新台幣3萬元）、iPhone 14 Pro價格為9899元人民幣（約新台幣4.4萬元），iPhone 14 Pro Max則要新台幣高達4.8萬元的價格。

天風國際分析師郭明錤8月初指出，與前一代相比，iPhone 14系列「平均售價」大約上漲15％，要價1000美元至1050美元（約新台幣3.2萬元），他解釋價格上漲原因主要是通膨因素。

不過並非每支iPhone 14售價都提高15％，此處指的是平均售價，因此每款機型仍要看出貨量及占比計算。

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