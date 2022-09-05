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科技網紅爆料「iPhone 14全系列型號、價格」　頂規機破5萬2！

▲▼iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／翻攝自推特「@AR72014」）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果將於8日凌晨1點（台灣時間）推出iPhone 14系列新機，大票果粉引頸期盼。眼看市場上漲價傳聞四起，就有國外科技網紅爆料i14全系列型號、售價等，其中iPhone 14 Pro 128GB要1099美元（約台幣3萬3743元），至於1TB的iPhone 14 Pro Max要價1699美元（約台幣5萬2164元）。

外國科技網紅「@iphone14fans」日前在推特發文，上面曝光了iPhone 14全系列的售價資訊，更直指發售日期為9月16日。只見i14四款型號皆為128GB起跳，iPhone 14、i14 Max有128GB、256GB、512GB三種容量；而i14 Pro和Pro Max則多了1TB。

以下為「@iphone14fans」爆料的i14系列價格：（換算台幣）

iPhone 14

128GB→2萬4532
256GB→2萬7602
512GB→3萬3743

iPhone 14 Max

128GB→2萬7602
256GB→3萬0673
512GB→3萬6813

iPhone 14 Pro

128GB→3萬3743
256GB→3萬6813
512GB→4萬2954
1TB→4萬9094

iPhone 14 Pro Max

128GB→3萬6813
256GB→3萬9883
512GB→4萬6024
1TB→5萬2164

▲科技網紅爆料iPhone 14全系列售價。（圖／翻攝自推特／@iphone14fans）

▲網紅爆料i14系列售價與開賣日期。（圖／翻攝自推特「@iphone14fans」

另外，根據天風國際分析師郭明錤的說法，‌iPhone 14系列將比iPhone 13系列的平均售價高出15%左右，不過若Pro機型更高儲存規格，就相當於抵消價格上漲。

根據TrendForce所推測，iPhone 14 Pro‌ 和‌iPhone 14 Pro‌ Max可能會以256GB的儲存空間起跳，而不是之前提供的 128GB。傳聞中這次iPhone 14 Pro價格上漲，推測有機會增加儲存選項，但目前此觀點仍然存在爭議。

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科技網紅爆料「iPhone 14全系列型號、價格」　頂規機破

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