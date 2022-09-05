iPhone 14系列「電池變更大」　外媒：為了支援這功能　

▲iPhone 14預計電池將會升級。（圖／取自AR7推特）

記者陳俐穎／綜合報導

據彭博社Mark Gurman 在最新的Power On 通訊中表示，預計新的iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 將配備更大的電池，手機整體看起來會更大一些。今年的Pro以上機型搭載更大的電池可能是為了支援新功能隨顯螢幕。

與Apple Watch Series 5 及更新機型一樣，預計即將推出的iPhone 14 Pro 機型將配備隨顯螢幕，據MacRumors 報導，隨顯螢幕將顯示時間、日期和小工具等訊息，並包括用戶自定義的桌布。

由於新的OLED 顯示技術具有較低的刷新率，蘋果將能夠在 iPhone 新品上提供隨顯螢幕。雖然iPhone 13 Pro 和iPhone 13 Pro Max 支援高達 120Hz 可變刷新率，但 2021 款iPhone 只能最低只能到 10Hz。

在iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 上，OLED 面板刷新率有望低至 1Hz，從而在隨顯螢幕靜態時節省電量。由於採用了更新的OLED 顯示螢幕，此功能預計仍將是iPhone 14 Pro 系列機型獨有的功能，並且不會擴展到iPhone 13 Pro 系列機型。

除了較低的刷新率帶來的節能效果外，iPhone 14 Pro 上更大的電池可能會補償用戶在使用新功能時可能出現的電池續航降低問題。這兩項變化伴隨著即將推出的 A16 仿生晶片的能效改進，預計僅搭載在新的Pro機型上。

先前也有相關傳言指出 iPhone 14 系列的精準電量升級，iPhone 14 的電池容量將從前代的 3227mAh 升級到 3279mAh； iPhone 14 Pro 則從 3095mAh 升級為 3200mAh；但 iPhone 14 Pro Max 為 4323mAh 小於 iPhone 13 Pro Max 的 4352mAh。