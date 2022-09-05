林耕仁碩論「連抄都抄錯」　民進黨團公開3大抄襲手法

▲民進黨團踢爆林耕仁碩論抄襲。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團5日上午舉行記者會，踢爆國民黨籍的新竹市長候選人林耕仁在2010年交通大學碩士論文嚴重抄襲，透過剪剪貼貼騙學位。立委林靜儀揭露，林透過議員身份拿到政府不公開資料，學校很難查到他是怎麼抄的，該論文至少有6處沒有引用、12處錯誤引用、33處直接照抄，總共54頁的報告中，有31頁都出現抄襲內容，甚至還有連抄襲都抄錯。

回顧林智堅今年7月被捲入碩士論文抄襲爭議時，林耕仁面對媒體採訪誇口，「論文寫得不好，但絕對實實在在，經得起考驗」，不擔心對手抓自己的論文來修理。不過，民進黨團今天上午舉行「抓到了！又一國民黨市長候選人論文渉抄襲」記者會，踢爆林耕仁交大碩論「新竹市現況分析及未來發展建議—以治安、交通及觀光為例」涉抄，是「剪剪貼貼騙學位」。

林靜儀指出，林耕仁透過議員身份拿到政府不公開資料，學校很難查到他是怎麼抄的，「你是寄生在市政府拿學位的吧？」林耕仁以前說自己「寫得不好」，但這根本是人家寫的報告，林怎麼可以說人家寫得不好？舉例來說，該論文共54頁報告，其中有31頁內容都有抄襲內容，佔比高達6成，且圖表幾乎都是複製貼上，42張圖、12張表都是來自政府資料，完全不用自己跑資料。

林靜儀進一步說，林耕仁的論文至少有6處沒有引用、至少12處錯誤引用、至少33處直接照抄，而且內容亂貼參考資料，不只抄襲還抄錯，例如文中提到「規律的運動可能是促進國民身體健康的最佳選擇」，標註來源是一篇關於家將團青少年政策的文章，文不對題，是亂貼參考資料魚目混珠。

立委林楚茵表示，林耕仁在碩士論文中使用3大抄襲手法，不僅大量抄襲政府報告，資料引用魚目混珠，還以官方統計資料剪剪貼貼，她並公布涉抄的報告內容指，林剪貼10份新竹市政府報告，來騙陽明交大學位。她說，國民黨不要雙標，請林耕仁面對自己「剪貼式」的學歷，林耕仁是不是應該退選？

民進黨新竹市議員劉康彥指出，除了大量抄襲政府報告外，林耕仁的碩論甚至複製貼上政府網站的公開資料，例如文中提到新竹市氣候、新竹市海岸線景點，當時林耕仁已經當了4屆市議員，竟然連這點原創的文字都生不出來。他直言，這本碩論根本稱不上是論文，而是一本剪貼簿，林耕仁是「文憑小偷」，新竹市民不需要這種連抄襲都抄錯的市長，此外，他會後也將具名向陽明交通大學檢舉。

對於民進黨團指控，林耕仁回應表示，這很明顯又是民進黨現在的慣用套路，透過潑髒水來轉移焦點，進行人格毀滅，「論文可能寫的不好，但我絕對不能接受外界指控抄襲」。

▼民進黨團公開林耕仁抄襲3大手法。（圖／民進黨團提供，下圖同）