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妻罹癌兒身障！台中地瓜伯「扛6人家計」熱天擺攤　網淚：好心酸

▲▼妻罹癌兒身障！台中伯「扛6人家計」熱天賣地瓜。（圖／翻攝Dcard）

▲台中一名阿伯賣地瓜、柚子，扛起一家六口的生計。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「看了心裡很五味雜陳，也覺得很心疼」一名女網友表示，台中大里一名白髮阿伯因妻子罹癌、兒子身障，獨自一人扛起一家六口的經濟重擔，大熱天坐在路邊賣地瓜跟柚子，讓她看了很心酸，希望住在附近的網友看到可以多支持。

該名女網友在Dcard上PO出照片指出，該名阿伯的妻子罹癌，生了4個孩子，其中大兒子雖然23歲，由於是身障人士，沒辦法分擔家中的經濟壓力，因此一家六口都靠阿伯賣每袋200元的地瓜跟柚子維生。

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網友看完紛紛留言，「請問在場有人能幫我到現場去買嗎？我可以匯款兩袋的錢給你，蕃薯或柚子送你吃這樣」、「請問他賣到幾點知道嗎？離我家滿近的但我下午4點後才能去」、「我在台北，很想幫忙。如果有台中人有要去買的話可以順便幫我買！買個2袋柚子，不用寄給我沒關係，可以送給朋友或家人，一起過暖心的中秋節」、「台灣人真的都好善良，好棒」。

▲▼妻罹癌兒身障！台中伯「扛6人家計」熱天賣地瓜。（圖／翻攝Dcard）

▲台中大里的熱心網友也會幫阿伯宣傳。（圖／翻攝大里人聊天室2.0）

有人質疑，「生幾個小孩是能自己決定的阿，你我和留言的各位也都是辛苦為生活努力的人，真心不懂這類無規劃生育的人哪裡值得同情」。對此，不少網友反駁，「得癌症，目前最大的兒子殘障，你少裝高尚了吧」、「他至少是賣東西，是要人家捐錢嗎？留言區的各位幫忙推讓更多人看到需要的可以去買，為何一定要說是同情」、「講話真的好難聽」、「好了啦。不想買沒有人逼迫你。講這麼多五四三，做愛心是出自於善意，誰在跟你同情施捨。」

也有網友說，「我住大里，阿伯從雲林來賣的，之前天氣炎熱時也是賣一整天，很辛苦，也有熱心網友在地方社團協助分享，但擺攤地點和時間不一定，已經買過好幾次，每次地瓜都很甜很好吃」、「覺得除了在這段時間大量湧入愛心購買，更妥善的幫忙方法是不是可以幫忙阿伯改善行銷方式或是找到更好販售的地點。因為這類型的愛心通常是短時間的，看起來阿伯一家需要的是更長期的經濟資源」。

據悉，該名阿伯本來每天固定早上7點至下午4點，會在台中大里區新仁路1段25號停車場旁賣地瓜，有時也會到南投南陽路的全聯門口，但目前更改成周一至周三送地瓜，週四早上11點才會到台中大里擺攤，若想聯繫阿伯詢問營業地點，可以撥打電話0975972018。

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