煎牛排也被太太念　教授：「烤這兩類」要頻繁翻面

▲施奇廷建議中秋節烤肉，對於比較厚的肉或蔬菜，還是頻繁翻面比較好。（圖／記者許宥孺攝）

記者許敏溶／台北報導



東海大學應用物理系在臉書PO出烤肉時可以頻繁翻面的文章，破除民眾迷思，也引發網友熱議，撰寫該篇文章者為同系的教授施奇廷，他接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，自己在家煎牛排時，也曾被太太唸不要一直翻面，當時也不敢反駁，建議民眾在中秋烤肉時，除非比較薄的肉片不用常翻面，否則比較厚的肉及有點厚度的蔬菜，烤的時候都要頻繁翻面，這樣才會受熱均勻並避免烤焦。

目前東海大學應用物理系的臉書，主要由施奇廷負責撰寫相關文章，而施奇廷專長為計算神經科學等領域，但在科學傳播領域耕耘多年，107與109年兩度獲得教育部教學實踐研究計畫補助，今年更拿下大專校院教師媒體素養教案設計競賽第二名。

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▲施奇廷兩度獲得教育部教學實踐研究計畫補助，今年更拿下大專校院教師媒體素養教案設計競賽第二名。（圖／施奇廷提供）

談起撰寫這篇文章，施奇廷指出，除了中秋節即將到來，主因還是威斯康辛大學麥迪遜分校的數學家Jean-Luc Thiffeault發表這篇「翻漢堡」進行理論計算的文章，透過物理的理論「熱傳導方程式」，印證煎漢堡排與翻面的關係，所以他再找出2019年時，紐約時報美食專欄作家、也是廚師的「Kenji」所做的煎漢堡實驗，一個從理論、一個從實際，共同驗證出烤肉時最好頻繁翻面且肉汁不會大量流失。

談起自己經驗，施奇廷笑著說，自己曾在家煎牛排，因為頻繁翻面而被太太念，當時也只能笑笑不敢反駁，現在可以跟太太說，的確是有科學根據的，而對於即將到來的中秋烤肉，他建議民眾烤肉時，比較薄的肉片可以不用頻繁翻面，但是有一定厚度的肉或蔬菜，建議還是比較常翻面比較好，一來可以讓烤物受熱均勻，同時也可以避免烤焦。