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基因缺陷！果蠅同性嘿秀＋夜間過動　暨大、東海解謎登國際期刊

▲暨南大學、東海大學跨校研究，發現果蠅因基因缺陷，出現同性求偶、夜間過動行為模式。（圖／記者楊惠琪攝）

▲暨南大學、東海大學跨校研究，發現果蠅因基因缺陷，出現同性求偶、夜間過動行為模式。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國立暨南大學與東海大學跨校研究果蠅，發現果蠅因為基因缺陷，導致雄蠅間具有明顯的同性求偶行為，還有夜間睡眠障礙與過度活動行為，是生物界的「過動兒」。而此研究成果，未來將可應用在醫學領域的糖尿病治療研究，以及生物領域的植物病蟲害防治。

國立暨南國際大學應用化學系教授傅在峰、副教授曾惠芬，以及與東海大學生命科學系副教授蔡玉真等人，組成跨校的研究團隊，利用果蠅模式生物一窺神經系統，與內分泌系統間緊密維繫的求偶行為反應，日前登上Nature系列頂級期刊《Nature Communications》。

▲暨南大學、東海大學攜手跨校研究，發現果蠅的基因缺陷，影響行為模式。（圖／記者楊惠琪攝）

▲暨南大學、東海大學攜手跨校研究，發現果蠅的基因缺陷，影響行為模式。（圖／蔡玉真提供）

研究團對今天上午舉行發表記者會，蔡玉真指出，這次研究源於6年前，一群學生在實驗室的觀察，發現果蠅晚上都不睡覺，而且有同性交配的行為，經研究後確定，此為果蠅wake基因缺陷，導致調控生理時鐘的功能缺乏，也無法分辨雄雌果蠅，才會造成同性交配。

傅在峰說，果蠅基因缺陷的研究，進一步與遺傳學、神經科學、生物化學等跨領域專家研究，發現果蠅的wake基因在神經分泌細胞主導一系列神經、內分泌網絡活動，影響著複雜的動物行為；未來透過基因操控這些生理反應，希望能針對植病昆蟲的生理調節，提供新興的防治策略，甚至進一步應用在人類醫學，做為胰島素分泌、糖尿病治療等研究。

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