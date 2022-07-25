點1500元日本A5和牛排！上桌後傻眼...照片曝網笑：客家鹹豬肉？

▲一客1500元A5和牛牛排長這樣。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



實習記者林郁婷／綜合報導

去餐廳吃飯最怕碰到實物與照片不符的窘境。一名網友到餐廳吃牛排，被菜單上一客1500元的A5日本和牛「紐約客」照片給吸引，於是狠下心點來吃，沒想到餐點送來後，和照片上完全不符，老闆還解釋「這是正常的油花分布」，讓他相當傻眼。照片曝光掀起討論，網友看了直呼「說是鹹豬肉我也信！」

一名網在「爆料公社二社」發文並曬出照片表示，他看菜單上一客1500元的A5和牛牛排，油花分佈相當均勻，想說點來享受一次，沒想到餐點送來後，牛排的油花分布非常不均勻。從照片中可以看見，牛排幾乎一半以上都是油脂，旁邊配菜有洋蔥、玉米粒、花椰菜、蒜片以及一球薯泥，和菜單上的照片相差甚遠，不注意看還以為是鹹豬肉。原PO詢問店家後，「老闆說這是正常的油花分佈」，讓他忍不住問，「這個油花大家吃得下去嗎？」

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貼文吸引大量回應，網友看完直呼超扯，「看到圖差點以為在吃客家鹹豬肉」、「說是鹹豬肉我也信」、「這我會直接拒絕往來」、「夜市150元煎出來的也差不多」、「只看到油！沒看到花啊」、「紐約客變盤子客」、「不說我還以為是鹹豬肉，擺盤配菜也完全不行啊」。

還有細心的網友分析，「這個感覺是沒有把邊角的油脂刮除，又剛好吃到這塊肉」、「未注意肌肉紋理方向，切的方式錯誤才容易看起來像這樣」、「這分量⋯真的A5和牛不止1500元」。