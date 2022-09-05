中秋烤肉多久翻面一次？教授提科學數據破解迷思「最佳時間」曝

▲東海大學應用物理系從國外的實際與理論結果，建議民眾在中秋烤肉時可以頻繁翻面。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者許敏溶／台北報導

週六（10日）就是中秋節，提到中秋節就想到烤肉，但不少民眾在烤肉時，都曾因為太常翻面而被糾正，原因多數是「會流失肉汁」，東海大學應用物理系日前在臉書PO文解開這迷思，根據美國美食專欄作家實地煎漢堡排的結果，以及數學家以理論計算，發現結果「越常翻面越好」，而且頻繁翻面會大幅降低過熟部分，還可縮短烹調時間，更沒有因翻太多次面導致肉汁容易流失狀況。

為期三天的中秋節連假即將到來，不少民眾都有計畫在中秋節烤肉的習慣，但民眾或小朋友在烤肉時，可能因幾秒鐘就刷一次烤肉醬，或者烤沒兩下就翻面，因此卻被其他人糾正，原因是「一直翻面，肉汁都流失了」，東海大學應用物理系日前就在臉書PO出一篇烤肉到底該不該經常翻面的文章，並引用美國的美食專欄作家與數學家的結果，破解這個迷思。

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▲從國外美食家實際操作與數學家的理論驗證，煎牛排或烤肉時要頻繁翻面才是正確。（圖／業者提供）

該篇文章先引用紐約時報的美食專欄作家「Kenji」在2019年的煎漢堡實驗，「Kenji」先在臉書提出「你該多常為漢堡翻面？」問題，收到答案幾乎是一面倒表示「翻一次就好！」，但「Kenji」經過實際操作後發現是「越常翻面越好！」，而且頻繁翻面的話，過熟部分會大幅降低，再實際測量水分流失狀況，不管翻面頻率如何，水分流失大都維持在17%到19%之間，也就是說，並沒有「翻太多次肉汁容易流失」的狀況。

▲從國外美食家與數學家的結果驗證，煎牛排或烤肉時要頻繁翻面。（圖／施奇廷提供）

此外，該文也舉威斯康辛大學麥迪遜分校的數學家Jean-Luc Thiffeault為「翻漢堡」進行理論計算，模擬方式是「給定翻面次數，找出最佳翻面時間讓整塊漢堡都達到攝氏70度以上的時間最短」，結果也是一樣，翻越多次就越快把漢堡煎好，「瘋狂翻面法」可以得到最短烹調時間，但就算使用「瘋狂翻面法」，最佳烹調時間最終只收斂到「只翻一次」的71%，沒辦法更短。

這篇文章PO出後引發不少網友熱議，網友指「大大解惑！以往忍不住翻面時，都罵自己手賤！」，還有網友說，「這就是我在學校學努力物理化學的原因，為了更好吃的飯菜」，還有網友開玩笑回「這是東海大學烤肉研究所的論文」。