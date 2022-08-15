知名日本飲料品牌PK中秋烤肉誰最百搭？烤友表態選邊戰！

▲中秋烤宴集點選邊戰！「十六茶」PK「可爾必思」活動。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節的腳步愈來愈近，令人期待的重頭戲絕非烤肉莫屬！在與親友歡聚大快朵頤的同時，搭配健康無負擔的飲料最對味！近期中秋烤肉飲料霸主的世紀大對決正如火如荼地展開，究竟酸甜解膩的「可爾必思」和天然解膩的「十六茶」誰最百搭？烤友們紛紛上「中秋烤宴集點選邊戰」活動網頁，表態力挺喜愛的飲料。

健康天然的好味道PK來自日本的清爽酸甜「十六茶」和「可爾必思」你想支持誰？

中秋烤肉歡樂相聚，卻也讓許多人擔心烤肉熱量高、太油膩可能造成腸道負擔，你的煩惱在遇見「十六茶」和「可爾必思」後就能立馬退散！有別於一般茶飲，無咖啡因的「十六茶」嚴選16種天然食穀，以黃金比例調配而成，清爽順口同時健康解膩，更不必擔心被咖啡因影響睡眠品質，清香回甘的天然好味道圈粉無數；日本百年國民飲品「可爾必思」也不遑多讓，酸酸甜甜的好滋味，廣受大小朋友喜愛，內含乳酸菌幫助消化，烤肉吃多腸道也不怕卡卡，支持者年齡層相當廣泛。兩種飲料各有所長，烤肉時喝起來都很搭，難怪要展開大PK！





▲中秋烤宴共5回合PK主題，「十六茶」和「可爾必思」你選哪一邊？

點數多贏面大！購買指定商品以瓶身序號兌點投票，還有機會幸運獲得Bonus點數！

想參加這場「十六茶」、「可爾必思」世紀對決的活動方法很簡單，凡於活動期間8/15~9/12購買「十六茶」零咖啡因複方茶PET530ml、「可爾必思」水語乳酸菌飲料PET500ml、「可爾必思」葡萄乳酸菌飲料PET500ml、「可爾必思」蔬果乳酸菌飲料PET500ml 4款指定商品，透過瓶身貼紙即可上「中秋烤宴集點選邊戰」活動網站登錄序號，每張貼紙可獲得1點，也有機會隨機出現Bonus點數2點、5點、10點，點數可選擇參加「1點選邊戰」投票拼大獎豪華和牛宴，或「集點換贈品」兌換各種品牌周邊選物。

▲「十六茶」讓烤肉更健康與「可爾必思」酸甜解膩又助消化。

▲1點投票表態，投給獲勝方即可抽價值NT6,000的胡同燒肉豪華和牛宴。

拚了！中秋烤宴選邊戰1點投票抽胡同燒肉豪華和牛宴

「十六茶」與「可爾必思」將分別於8/15、8/20、8/26、9/1、9/7在活動網站發布不同PK題目，採五戰三勝制來一決勝負。選擇將點數參與「1點選邊戰」的人，點數押在獲勝方的任何一題中，即享有豪華和牛餐抽獎資格。

你手中的每一點即代表一次抽獎機會，點數押越多，得獎機會越高，聰明的你一定想到了，也可以雙邊配票同時表態，增加中獎機率！中秋烤宴集點選邊戰活動到9/12(一)截止，把握機會參加，看看最後是哪款飲料人氣勝出，中獎者即可至知名燒肉品牌「胡同燒肉」享用價值6,000元的中秋豪華和牛宴自由點，與親友歡聚爽吃一番！

集點安全牌！集滿指定點數，免費兌換品牌周邊選物

若選擇參加「集點換贈品」的人，只要集滿指定點數即可免費兌換包含：「『可爾必思』調飲環保杯」、「『可爾必思』寶特瓶保冷袋」、「『可爾必思』趣味水槍」、「十六茶陶瓷吸水杯墊」、「十六茶療癒好虎袋」、「易拉料理器」、「藍牙麥克風」等生活實用小物，穩穩集點把好物帶回家也很實在。

在這場競爭激烈的「中秋烤宴集點選邊戰」中，不論你想挑戰「1點選邊戰」抽和牛大餐或「集點換贈品」入手品牌周邊商品，記得在採買中秋節烤肉用品時，購買指定飲料並在活動期間內上活動網站兌換點數參加活動。讓今年中秋烤肉享用「十六茶」與「可爾必思」兩款美味健康飲料解膩的同時，還能和親朋好友一起討論支持哪一款飲料，增加烤肉新樂趣。

「中秋烤宴集點選邊戰」活動官網點此去：https://www.asahisoftdrinks.com.tw/asahisoftdrinks_2022moonfestival