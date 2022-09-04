重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

記者柯振中／綜合報導

香港石澳道4日上午發生恐怖意外，26歲的李姓女子騎乘重機時，疑似因為路況不熟，過彎後逆向撞上藍寶堅尼跑車，導致整個人彈飛到空中，重摔到數公尺外的地上。恐怖的影片曝光，也讓網友不禁直呼「看她裝備一定GG」。

有香港網友在臉書社團分享，這名女子4日上午9點左右騎乘重機，在石澳道過彎時疑因不熟路況，騎到對向車道去，與順向駕駛的藍寶堅尼發生碰撞。

由於女子騎乘的速度相當快，與藍寶堅尼發生碰撞後，整個人當場飛起、在空中轉了3圈，接著重摔到地面上，一動也不動。

▲女騎士過彎逆撞藍寶堅尼，空中翻滾3圈後重摔，倒地不動了。（圖／翻攝臉書／馬路的事 (即時交通資訊台)）



根據港媒《香港01》報導，事故發生的地點，疑似是挑戰性相當高的彎道，每當假日時，會有許多攝影愛好者聚集、捕捉重機過彎馳騁的畫面。

發生意外後，香港運輸署立刻派人前往，進行交通管制，因此現場一度回堵。香港汽車會會長李耀培指出，李女的車上還有一面「學牌」，而這種學牌是發給學習駕照的人使用，考重機的人在到陸上學車，必須掛上這面牌子，並遵守相關規定，只能在指定時間、指定路段學習，且務必按照路面限速規定。

▼女騎士過彎逆撞藍寶堅尼。（圖／翻攝臉書／馬路的事 (即時交通資訊台)）



李耀培說，雖然石澳道不是禁止學習者出入的路段，但因為彎多路窄，不宜初學者進入，若貿然進入，可能因為路面、駕駛經驗不足，導致發生意外。

恐怖的畫面曝光，引起熱烈討論，也有不少台灣車友留言回應，「看她裝備一定GG」、「靠背，這個賠死了」、「醒來也賠不完」、「還好不是台灣，不然超跑又要被告了」、「很認真的說，不會騎車真的可以去上課學好再來騎車嗎」、「車速比大牛還快，沒撞死算她命大了。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完