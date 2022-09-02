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獨／最速賀成交！她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

記者黃宥寧／綜合報導

2022國際重型機車展於新北市五股工商展覽中心盛大開幕，但有段「芭比Q了」影片意外流出。影片中BMW攤位上，身材纖細長髮Show Girl 靠在BMW-G310GS上，隨後重機竟應聲而倒，長髮妹慌張不斷東張西望，所幸3名男壯士見狀立刻上前協助扶起。網友也笑著說「免排隊免等車」、「賀成交現場」對此，《東森新媒體ETtoday》也獨家找到這名Show Girl 。

▲▼最速賀成交！她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝。（合成圖／翻攝自YouTube／主子與玩具Lord & Toy）

▲▼ SG賀成交 。（圖／翻攝自YouTube／ 主子與玩具Lord & Toy）

▲Show Girl 靠在BMW-G310GS上，下秒重機應聲而倒。（圖／翻攝自YouTube／ 主子與玩具Lord & Toy）

有名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並附1段影片，影片背景為新北市五股工商展覽中心重機展現場。影片中，有名長髮Show Girl 將身體靠在俗稱「小小鳥」BMWG310GS上，給入場民眾拍照，豈料下秒，重機直接向右倒下，成了全場最吸睛一幕。所幸，一旁3、4名男工作人員使出渾身解數終於將重機扶起。

▼「賀成交」Show Girl身分曝光。（圖／翻攝自潔西IG／jessy04260426）

▲▼ 。（圖／翻攝自潔西IG／jessy04260426）

網友看完影片也留下各種趣味留言，「這位客人請至櫃檯辦理交車手續」、「賀成交免排隊免等車的好方法⋯⋯」、「喜歡她，就推倒她」、「若家人老婆不同意買車，不小心推倒就對了~賀成交」但有專業的網友也說「其實展示車、試乘車受損，車廠不一定會要求賠償或是要求買回去」。

對此，《東森新媒體ETtoday》循線找到該名Show Girl，她就是曾任中職拉拉隊成員jessy。她低調回應說：「嚇到啊！我努力想拉他，但拉不動」最後好險不用賠，因為車沒什麼受傷。

擁有甜美笑容及白皙皮膚的jessy，不僅是展場模特兒，有168公分高挑身材的她，2019年更曾考上外商航空空服員，英語能力極佳。

BMWG310GS要價約26.9萬， 車重為175kg被定位為「小車」也因特色鮮明的「鳥嘴」車迷則給了它「小小鳥」之稱；該車使用小排量單缸引擎，輕巧操控且節能省油，導入600c.c「仿賽」等級的41mm倒立前叉，前制動系統為輻射對四卡鉗搭配300mm單碟且標備ABS。

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