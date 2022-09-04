民調：香港超過一成老人或其家人確診不通報

▲香港疫情最嚴重時，有大批老人重病住院。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港民意研究所最新的調查發現，有超過12%的受訪老人或其家人曾自行快篩陽性，但選擇不向官方通報，其中10%更曾草率應付PCR檢測，5%回報舊的檢測結果。

根據《香港電台》報導，該項調查在8月進行，總共訪問了664名60歲以上的老人，結果顯示，47%受訪老人認為，未來新冠病毒的症狀會變得輕微；只有10%受訪老人認為，60至69歲人士感染後有較高重症及死亡風險。

疫苗接種方面，有36%未打滿三針新冠疫苗的老人指出，會盡量拖延或不接種疫苗，主要是擔心疫苗的安全性。

香港感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，社區長輩對疫情存有很多謬誤，BA.5傳播速度快，感染後可引致心臟細胞發炎，一旦出現心臟衰竭可引致死亡。

調查顯示，98%曾染疫的受訪老人曾出現至少一種長新冠症狀，比國外整體數字高一倍多，平均更出現3種長新冠症狀。曾祈殷強調，不論染病後是否有症狀，都可能出現長新冠症狀。

香港病人醫護權益協進會建議，長輩如出現症狀應盡早快篩，陽性應盡早通報以便及早診治及隔離，減低重症、死亡及社區爆發風險，「應盡早完成接種第3、4劑疫苗，並選擇有效率高的疫苗以提高保護。」