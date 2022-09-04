難辨真假！傳iPhone 14 Pro藥丸螢幕能一鍵切換　外媒：可信度值得懷疑

▲iPhone 14 Pro藥丸打孔螢幕傳出可一鍵切換。（圖／取自MacRumors）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒MacRumors報導，近來Twitter上有一段影片瘋傳，在即將推出的iPhone 14 Pro上，蘋果將讓用戶在在螢幕上面的打孔部分，在藥丸型和驚嘆號型之間切換，但MacRumors也指出，該影片雖然看起來可信，但不太可能是真實的。

‌iPhone 14 Pro‌和iPhone 14 Pro‌ Max預計將在螢幕頂部包含個孔洞：一個用於TrueDepth相機系統的藥丸形孔和一個用於自拍相機的較小孔。

最近的洩漏表明，Apple將通過關閉它們之間的螢幕來創建一個更大的藥丸形孔洞，將兩個孔合併為一個。據了解，蘋果計劃使用孔之間的螢幕來顯示訊息，例如iOS隱私指示器。

最初源自微博的一段影片指出，‌iPhone 14 Pro‌用戶實際上將能夠在即將推出的高端iPhone上自定義藥丸形狀的打孔部分。

該影片展示了一個切換設置以打開和關閉兩個孔之​​間的螢幕，允許用戶選擇他們希望的iPhone 14 Pro頂部的外觀。

MacRumors認為，影片本身的可信度非常值得懷疑，而且不太可能是真實的。因為很多細節都和目前已知或預期的配置不同，蘋果也不太可能直接在系統中以「瀏海設置」這麼通俗的說法來顯示，且MacRumors也引用論壇上一位消息人士指出，蘋果不太可能讓用戶停用在驚嘆號中間空白處的黑色顯示選項。