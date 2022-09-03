蘋果iPhone 14 下周登場　外媒曝光果粉敲碗「五大升級」結果

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）



記者林淑慧／台北報導

蘋果即將在台灣時間9月8日凌晨1點舉行 Apple秋季發表會，將推出 iPhone 14 系列新機，今年Pro機型將有大改版引發網友熱議；不過，外媒卻搶先曝光果粉期待的五大升級亮點，在今年發佈的新機可能都不會配置，但iPhone 14的主相機畫素將一舉提升至4800萬畫素，為蘋果發佈iPhone 6s以來的最大改變。

依據外媒《Macrumors》報導，外傳蘋果iPhone 14除了外觀設計上有調整之外，為因應未來影像拍攝等需求，將搭載8K錄影等鏡頭；外媒預估，新機將是蘋果自iPhone X以來的最大改版，將在下周的秋季發表會正式亮相。

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

儘管市場對於蘋果iPhone新機的新功能多所著墨，但外媒《9to5mac》卻提醒果粉，可能有五項眾所期待的升級亮點，此次不會出現，包括統一USB-C接孔、完全無瀏海的螢幕、螢幕下鏡頭、潛望式鏡頭及摺疊設計，蘋果公司或在開發中，但iPhone 14還不會進行這五項的升級。

外媒指出，iPhone 14不會使用螢幕下鏡頭，也不會有完全無瀏海的螢幕，而在 Andoird手機上常見的潛望式鏡頭結構，蘋果仍然選擇走自己的路而不會導入，手機的摺疊設計雖然還看不到，但市場傳言蘋果已進入開發階段，最快將在2024年或2025年面世。

不過，果粉們也不必失望，外媒指出，蘋果此次新機發表會，將針對更昂貴的 ‌iPhone 14 Pro‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 機型，進行更大幅度的更改，包括4800萬像素廣角鏡頭、感光元件增大 21%，支持更高解析度的圖像和 8K 影片錄製、升級的長焦鏡頭、Wi-Fi 6E，以及高達 2TB 的儲存空間等。

另外，針對 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的外觀，依據外媒搶先曝光的設計概念，新機外型將融合過往 iPhone 4 和 iPhone 5 的設計，喚起蘋果迷對過往經典產品的懷舊風；iPhone 14 和 iPhone 14 Pro移除瀏海之後，將改為藥丸型的打孔螢幕，也將保留前置鏡頭，額外設置圓型孔洞，其造型看起來就像一個「！」驚嘆號，並且維持 Face ID 臉部辨識功能。