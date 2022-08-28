iPhone太大「怎麼單手快轉影片」　網聽懂問題邪笑！激推1款APP

▲手機越做越大，很難單手操作。示意圖，非當事人、非iPhone X。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

隨著智慧型手機越做越大，要「單手操作」就變得相對困難。就有一名網友發文表示，他目前使用的是iPhone X（5.8吋），每當影片需要快轉時，就覺得單手操作實在很不便，有沒有什麼方法能解決？貼文曝光後，底下一票網友全歪樓。

這名網友在PTT的iOS板上，以「單手影片快轉是否可行」為題發文，提到他目前使用的是iPhone X，每次要快轉、倒轉影片時，按鍵都在最下方，導致單手操作時相當不便，是否有方式可以將按鍵調整到上方呢？

原PO也進一步詢問，還是能否透過「捷徑」的功能設定影片快轉1分鐘，這樣就能以敲擊背面2次的方式來實現單手快轉，大家有什麼好方法嗎？

▲iPhone X。（圖／ETtoday資料照）

貼文曝光後，一票網友歪樓回應，「另外一隻手在幹嘛」、「另一隻手也在快轉」、「原PO趕快說搭交通工具另隻手拉吊環啊」、「我打XX的時候也覺得很煩，希望蘋果改進」。

另外，也有不少網友認真回應，「nPlayer（APP）可以滑動螢幕往前或往後快轉」、「nPlayer滑動快轉應該是最方便的了」、「我都（把手機）打橫的用大拇指連續點按快進15秒，沒問題啊」、「任意位置長按不是可以嗎」、「我都用左手橫拿，大拇指剛好可以按到快轉」。

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