百度馬傑：元宇宙是互聯網3.0最有可能候選人

▲各大科技龍頭都投入元宇宙發展。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

全球科技龍頭紛紛切入元宇宙（Metaverse）領域，百度（Baidu）也在2020年12月創辦了中國度了第一個元宇宙產品「希壤」。百度副總裁馬傑近日受訪時表示，現在的元宇宙就像是互聯網（Internet）1.0的早期，需要整個產業多花點時間把它做得更好，「目前，從業內普遍的觀點來看，元宇宙就是互聯網3.0最有可能性的候選人。」

根據《澎湃新聞》報導，對於各大科技龍頭切入元宇宙的角度各有不同，馬傑認為，這與元宇宙想像空間大有直接的關係，「因為可能性太大，大家都可以找到自己的切入點，且我們也不知道它未來會是什麼樣子，就像將我們拉回20年前去想像現在的互聯網，也很難想像。可以肯定的是，元宇宙一定有很多有趣的事情。」

馬傑說，元宇宙是與現實世界緊密相連、虛實相生、互相結合的，「雖然人們現在不清楚它的終極全景如何，但絕對不會因為元宇宙躺平在床上，放棄線下世界。」

▼百度副總裁馬傑。（圖／翻攝百度）



馬傑提到，從技術成熟的角度來看，再過5年，各種技術完備程度相對好一點，那時可以作為元宇宙的起點，「我們對『希壤』也是基於這樣的計劃，最早發布的版叫『-7.0』版，每年一個版本，從現在算5年以後，我認為差不多可以到達元宇宙比較好的起點。」

對於元宇宙未來5年的發展，馬傑指出，5年後也未必能覺得都滿意，但在一些比較重要的問題上，一定會有進步，比如，視覺方面，全球都在快速改進頭顯技術，「我也期待5年後，我們和引擎公司、頭顯公司、平台廠商一起協作，把渲染效果、性能、重量、散熱之間有好的平衡。」

馬傑認為，元宇宙面臨的所有風險跟互聯網一脈相承，元宇宙是互聯網3.0的候選人，互聯網1.0、互聯網2.0積累的經驗到了3.0時代會有很大的借鑒和延續價值，「從技術層面來說，未來會有新的設備交互方式，會面臨具體的安全問題，這些問題相信安全界的朋友會解決。從法律層面來說，《個人信息保護法》、《數據安全法》等法律法規是未來很好的法律基礎。此外，元宇宙還可能面臨倫理問題，這需要整個社區共同討論。」

馬傑強調，目前，從業內普遍的觀點來看，元宇宙是互聯網3.0的最有可能性的候選人。