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NFT看得到也玩得到！TOYOTA首發限量400枚GaRage 86 NFT只送不賣再享實體賦能

▲▼ NFT,TOYOTA,GaRage86,跑車,區塊鏈,元宇宙,加密貨幣,極樂世界。（圖／品牌提供）

▲車界龍頭「和泰汽車」近日宣布TOYOTA將首度在台發行首款NFT——「GaRage86」！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

這一兩年，隨著NFT、區塊鏈、元宇宙、加密貨幣、去中心化等討論熱度不減，再加上產業與國際品牌們紛紛討論即將邁向Web3.0時代，眼看這些陌生詞彙一一冒出，是不是覺得自己就要追不上時代的腳步？其實它們不難理解，以NFT來說，每一枚NFT都是獨特、不可取代的存在，同樣的也無法再被刪除或改造，同時NFT也能被看作是一個實體證明、一件非實體的收藏資產，也可以是一枚加密金鑰，擁有它的人，即能「開啟」不一樣的未來體驗！就如車界龍頭「和泰汽車」近日就宣布TOYOTA在台發行首款NFT——「GaRage 86」，由此引領所有車迷，接上Web3的元宇宙世界，並搶先與年輕客群一同探索Web3的創新應用。

TOYOTA首度發行NFT！首創結合「GR86半年免費試乘 」等獨家寵粉服務
前不久終於亮相的TOYOTA GR86運動跑車，受到許多車迷與性能玩家的喜愛，然而無論是已經準備好向車商下訂單，或是摸摸口袋哀嘆銀彈還不夠，都不要緊，因為在這個數位浪潮的年代，如今還有另一種「收藏TOYOTA GR86」的方式，那就是抓準空投時機，有機會把此次TOYOTA獨家發行的GaRage 86 NFT免費收下，成為獨一無二的數位收藏品！

然而過去對於許多藏家來說，最怕得到了具話題性的NFT後，卻「不覺得自己擁有了什麼」！此次GaRage 86 NFT的造型，除了是以GR86極具刺激動態性能的形象為設計，TOYOTA更不斷嘗試，跳脫過去NFT僅限於「線上數位資產」的印象，另外以延伸到線下的活動，試圖賦予這枚GaRage 86 NFT更多與眾不同的意義，也激起藏家對於收藏的興趣與期待。

▲▼ NFT,TOYOTA,GaRage86,跑車,區塊鏈,元宇宙,加密貨幣,極樂世界。（圖／品牌提供）

▲終於亮相的TOYOTA GR86運動跑車，受到許多車迷與性能玩家的喜愛。

其中最吸睛的線下活動，就是由TOYOTA阿莎力祭出的「GR86半年免費試乘」體驗服務，不用走一般車迷的預約流程，媲美VIP等級般的獨家長期活動，讓區塊鏈上的這枚GaRage 86 NFT，不再只是一張看得見摸不到的數位資產，而是要讓忠實車迷實際領略TOYOTA GR86帶來的超強實體賦能！當然，令人欽羨的服務不只半年免費試乘，另外也有「GR86兩天一夜試乘」、「GR賽道活動參加資格」等多種活動機會，對於仍是希望能擁有實體收藏的車迷來說，也同樣有機會得到「GR限量手錶」，可以隨時隨地秀出來，和親友炫耀一番！

GaRage86 NFT限量400枚只送不賣！參加活動就有機會成為幸運藏家
比起潮牌NFT需要大撒銀彈競標，只送不賣且打定主意就是要寵粉的GaRage 86 NFT，更是限量珍稀！

此次GaRage 86 NFT預計發行僅400枚，與MaiCoin集團旗下Qubic NFT技術整合服務合作，採用空投（AirDrop）方式發送，想要贏得先機的車迷玩家，別忘了先下載能存放NFT的「Qubic錢包」，不需要理解艱深的區塊鏈技術，透過 Facebook、Google 、Apple ID 帳號即可30秒快速註冊擁有收藏 NFT 的去中心化錢包。接著在8/22（一）晚上12點前，於活動網站上留下真實姓名、手機號碼、聯絡郵件和Qubic錢包地址，8/23（二）就有機會收到空投「降落」的GaRage 86 NFT盲盒！

▲▼ NFT看得到也玩得到！TOYOTA首發限量400枚GaRage 86 NFT只送不賣再享實體賦能 。（圖／品牌）

▲只送不賣GaRage 86 NFT，以限量珍稀的價值寵粉無極限！

盲盒超吊車迷胃口！聯手Web3知名社群攜手打造GaRage86 NFT藝術殿堂
之所以說是「盲盒」，是因為此次GaRage86 NFT採用多種造型，甚至還會隨著活動進程推進，發展出三階段的不同變化，讓所有車迷都趨之若鶩、想試手氣，與屬於自己的GaRage86造型命中相遇！此次TOYOTA也與知名NFT項目 《極樂世界》Elysium Shell合作藝術指導，加入此社群也有額外把GaRage 86 NFT搶到手的機會！

看到這裡，已經決定非「GaRage 86 NFT」不搶了嗎？不過要注意的是，TOYOTA提醒一旦GaRage 86 NFT被轉移或轉售，此枚NFT就無法再享有後續賦能抽獎與兌換資格，希望所有得到空投NFT的車迷，能明白此次活動的珍稀價值！首創結合最夯NFT與實體線下活動的TOYOTA，不只將令人驚豔的「動態進化」概念帶進NFT，跨至線下的獨特寵粉體驗，更是在今年度的車市蔚為話題。一邊是車迷期待已久的GR86運動跑車，一邊是令眾人異想不到的首款NFT，在在透露TOYOTA一旦跨入一個領域，便要不同凡響的企圖心。

一起進入 TOYOTA GaRage 86世界
GaRage 86 NFT 活動網站：點我查看
TOYOTA Taiwan Facebook 粉絲專頁：TOYOTA Taiwan
TOYOTA Taiwan Instagram：@toyotatw
 

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