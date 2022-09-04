軒嵐諾最終走這條路！飄向北方再變強颱　直撲國家曝

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，軒嵐諾今天（4日）上午8時再度增強成強烈颱風。氣象專家賈新興表示，軒嵐諾最終選擇了宮古島、石垣島兩者中間。天氣風險公司總經理彭啟明則說，軒嵐諾顯著回春了，將直撲韓國，這壓力會很大。

▲軒嵐諾從日本宮古島、石垣島中間通過。（圖／氣象局）



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氣象局觀測，軒嵐諾今晨8時中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，以每小時15轉21公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒51公尺（相當於16級風），瞬間最大陣風每秒63公尺（相當於17級風以上），7級風暴風半徑300公里，10級風暴風半徑100公里。

▼軒嵐諾重回強颱，颱風眼又打開了。（圖／翻攝tropicaltidbits）

根據氣象局資料，軒嵐諾今晨北上時，和台灣都保持大約300多公里的距離，在開始準備遠離時，再度增強成強颱。

彭啟明在臉書說，經過一天多，軒嵐諾顯著回春了，真是少有強颱變中颱再變成強颱的案例，幸好沒再靠近台灣，否則劇本會差很大；今天午後風雨會開始趨緩，晚上會更減緩，但仍有局部殘留雲系，偶有局部陣雨。他提到，軒嵐諾將直撲韓國，這壓力會很大。

氣象局預計中午前解除陸上颱風警報，氣象局表示，白天受颱風及其外圍環流影響最明顯，北部、東北部降雨持續且全面，容易出現局部大雨或豪雨，山區局部豪雨或大豪雨，中南部降雨雖然較為短暫，但在中部山區仍須留意有大雨或豪雨發生，只有花東降雨相對較為局部；今晚颱風逐漸遠離，北部慢慢轉為不定時短暫陣雨，東北部及中南部偶有局部陣雨，其他地區轉為多雲天氣。

▲▼軒嵐諾今仍影響台灣。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼彭啟明說，軒嵐諾將直撲韓國。（圖／氣象局）

