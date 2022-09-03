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國際獅子會300F區總監交接　名醫紀乃正就任公益服務社會

▲國際獅子會300F區總監交接 名醫紀乃正就任公益服務社會。（圖／國際獅子會300F區新總監紀乃正提供）

▲國際獅子會300F區新任總監紀乃正。（圖／國際獅子會300F區新總監紀乃正提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

國際獅子會300F區總監交接典禮於8月31日在基隆長榮桂冠酒店舉行，全國各區總監及來自基宜花東的F區前總監及各分會會長等領導獅友多人到場，共同見證這薪火相傳歷史一刻。新任總監紀乃正在席間社會服務活動捐贈LCIF國際基金10萬美元（新台幣300萬），並捐獻LCTF台灣基金新台幣50萬，為本屆國際獅子會社會服務揭開序幕。

紀乃正總監就職後，隨即做社會服務，率先捐贈LCIF國際基金100個單位合計新台幣3百萬元及捐贈LCTF台灣基金100個單位合計新台幣50萬元，二項合計捐獻350萬元，高度發揮獅子人道主義，付出奉獻精神令人敬佩。

▲國際獅子會300F區總監交接 名醫紀乃正就任公益服務社會。（圖／國際獅子會300F區新總監紀乃正提供）

▲獅子會台灣總會理事長郭李桂香（中）親臨主持總監監交，新任總監紀乃正（右）從卸任總監陳正勳（左）。

總監紀乃正也積極鼓勵家人加入獅子會推動「獅子家庭」，讓熱心服務的社會中堅菁英都能加入獅子會，參與並發動各項社會服務從社區灑掃、淨灘、淨山、捐血、急難救助與社區及山區健康醫療，至今家人有9位曾經擔任獅子會分會長。

紀乃正獅友為七堵女婿，夫人潘世卿是已故七堵仕紳潘春男的長女。紀總監是執業醫師，在七堵開設紀醫師診所以及基隆市區信一路的國泰家醫診所，承續岳父潘春男為善、熱心公益不落人後的精神，在1996年加入國際獅子會，歷任分會長、分區及專區主席、講師團團長，並歷練獅子會各項重要領導職務。

▲國際獅子會300F區總監交接 名醫紀乃正就任公益服務社會。（圖／國際獅子會300F區新總監紀乃正提供）

▲國際獅子會300F區新任總監紀乃正捐贈國際基金10萬美元（新台幣300萬）。

2018年發揮醫療專長發起培訓「社區糖尿病種子教官」為糖尿病篩檢深入社區，獲得國際獅子會300F區基宜花東獅友的重視，培訓720位獅友，為數萬民眾篩檢，並獲國際總會肯定推崇，任命紀醫師為國際糖尿病防治專案主席，將培訓對象擴及全台超過4萬名獅友，擴大為全台民眾服務。

國際獅子會300F區幅員涵蓋基宜花東四縣市，紀醫師在2019年獲得四縣市超過2700位獅友的支持當選第三副總監並完成第2及第1副總監工作，在今年的7月1日接任總監職務。

受到疫情影響，交接典禮延宕至今辦理，而其所屬總監團隊及遍佈基宜花東82個分會，已在紀乃正總監的帶領鼓動下如火如荼展開各項社會服務工作，以「健康和諧、服務登峰」為題，將再創國際獅子會300F區新高峰。

▲國際獅子會300F區總監交接 名醫紀乃正就任公益服務社會。（圖／國際獅子會300F區新總監紀乃正提供）

▲國際獅子會300F區新任總監紀乃正捐獻LCTF台灣基金新台幣50萬。

▲國際獅子會300F區總監交接 名醫紀乃正就任公益服務社會。（圖／國際獅子會300F區新總監紀乃正提供）

▲新任總監內閣行政團隊40人。

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