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快訊／基隆男揮刀砍死鄰居！　畏罪跳「碧砂漁港」泡海一夜尋獲

▲▼（打碼）基隆男砍死鄰居，碧砂漁港跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆砍人嫌泡海中一夜被尋獲。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市中正區北寧路2日晚間持刀砍人案，兇嫌許男(66歲)與鄰居黃男(68歲)素有嫌隙，昨夜雙方在住家樓下偶遇發生爭執，許嫌憤而持刀砍殺黃，黃經送醫搶救後雖一度恢復心跳，但凌晨仍因傷勢過重不治；而砍人的許嫌犯後逃逸，於八斗子碧砂漁港處畏罪跳海。警消搜索一夜，於今晨6時05分尋獲許嫌，目前送往醫院治療。

警方調查，許嫌住在黃男樓下，雙方因噪音問題結怨已久，昨夜許嫌趁著黃男下樓倒垃圾時，突持利刃猛砍黃男，致其頸部、胸部有多處刀傷，當場倒臥血泊中，一度沒有呼吸心跳，經送醫搶救後雖然恢復生命徵象，但今凌晨0時許仍因傷勢過重宣告不治。

初步了解，死者黃男頸部、胸部有大面積刀傷，頸動脈也被切斷，大量鮮血瞬間湧出，到院時就已經沒有心跳，足見許嫌下手之重，致人於死意圖明確。

許嫌在行兇後立即駕車逃逸，警方以車追人，發現許嫌駕車逃到碧砂漁港，監視器還拍下他畏罪跳入海中，岸邊也留下一雙拖鞋，警消立即發動搜索；許嫌在海水中泡了一夜後，於今早6時05分在漁港悠活館遊艇浮動碼頭處被警方尋獲，上岸時生命徵象穩定，後續送往基隆三總治療，全案還有待進一步調查釐清。

▼許嫌為了躲警，整夜躲在碼頭棧板步道下方泡水一整夜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼（打碼）基隆男砍死鄰居，碧砂漁港跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼（打碼）基隆男砍死鄰居，碧砂漁港跳海。（圖／記者郭世賢翻攝）

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