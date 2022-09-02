快訊／基隆砍人嫌「跳海輕生」！碧砂漁港留一雙拖鞋　警消搜救中

▲基隆晚間發生持刀砍人案，不料許嫌疑似畏罪跳海輕生，目前搜救中。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市中正區北寧路2日晚間持刀砍人案，68歲黃姓男子送醫搶救後恢復心跳。基隆市警方偵辦後，確認66歲許姓男子行兇後駕車逃逸，立刻以車追人，結果發現車子停在八斗子碧砂漁港旁。經調閱監視器，發現許男疑似畏罪跳入海中輕生，岸邊留一雙拖鞋，目前搜救中。

基隆市警第二分局2日晚間8點30分接獲民眾報案，北寧路段一帶住家有持刀砍殺案件。八斗子分駐所員警趕赴現場後，經了解是許男與鄰居黃男平日有嫌隙，2日在住家樓下偶遇，便持刀砍殺對方。

黃男送醫後，經急救後恢復呼吸心跳，仍在開刀房搶救中。不過，警方依目擊者描述，掌握逃逸車輛，後續又調閱監視器，掌握許嫌身分，不料一路以車追人至碧砂漁港，調閱監視器，才發現許嫌跳入海中輕生，僅在岸邊留下一雙拖鞋。

目前警消正在搜救中。至於許嫌的行兇動機，則待獲救後才能進一步釐清。

▼許嫌在岸邊留下一雙拖鞋，但岸邊風大，吹走一支鞋。（圖／記者郭世賢翻攝）

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