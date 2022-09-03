網銀成洗錢破口！基隆檢警偵破起訴21人　水商「宮保雞丁」栽了

▲警方查扣現金、手機、點鈔機等證物。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆檢方今年5月3日日破獲位於基隆市七堵區之詐欺集團金融帳戶集中管理營，發現詐欺集團先於臉書刊登求職廣告，以優渥條件招募民眾應徵工作，邀約見面後，即要求提供手機、身分證、存摺、提款卡等，至詐團據點集中管理控制，包吃供住，並須依指示前往銀行辦理網路銀行約定帳號等事宜進行洗錢，短短數月已有241人受害。案經偵結，1日提起公訴，共計起訴21人，考量嫌犯手法惡劣，建請法官從重量刑。

檢方調查，本案以綽號「宮保雞丁」的朱嫌為首，110年12月起，朱嫌即與同夥之境外機房合作，負責出資在台成立水房，專責處理詐騙集團詐欺所得金流，擔任「水商」向不特定人士收購可配合集團需求接受控制之人頭帳戶（俗稱「可控車」），於測試後將之提供予境外機房收取詐欺所得款項，再透過網路銀行層轉帳戶內款項。

其手法為將詐得款項匯至其等所掌控之集中營所管領的27個人頭帳戶（俗稱一車）後，旋以網路銀行轉帳至約定帳號，轉匯至其等掌控之13個金融帳戶內（俗稱二車），馬上再以同一方式轉匯至其等掌控之10個金融帳戶內（俗稱三車），再轉匯至其等掌控之31個金融帳戶（俗稱四車）後，由擔任四車之被告將帳戶內款項提領出，以轉購虛擬貨幣等方式洗錢，扣除個人所得報酬(即收水總額之10.5至12%)後，將不法款項匯至境外機房指定之虛擬貨幣錢包內。

朱嫌等人利用掌控81個人頭帳戶，每個帳戶再綁定數個或數十個網銀帳戶，層轉本案全數犯罪所得。其中77年次吳嫌之第一銀行帳戶即綁定22個網銀帳號，該集團透過網銀約定帳戶輕易層轉詐欺所得。檢方為一舉查清所有涉案成員，分析金流後發動執行，查得擔任四車之被告將款項提領後，即以虛擬貨幣之幣商自居，其中一名郭嫌於短短半年間，提領新台幣2153萬元，並轉購虛擬貨幣進行洗錢。

檢方請求法院審酌朱嫌等21人正值青壯年紀，不思循正途獲取財物，以精細之分工與境外詐欺機房成員聯手，趁經濟因疫情受影響之民眾急於投資獲利以穩固生活之心情，共同對國內廣大不特定民眾實施詐欺犯罪，短短數月即已有241名被害人，損失共計達1億1千6百萬餘元，且尚有多名被害人及金額待清查，顯見被告等人侵害之財產法益甚鉅。部分被告經查獲後猶再三狡辯，以所謂「虛擬貨幣買賣」之詞掩飾犯行，且刪除手機內對話紀錄、更改密碼或拒絕提供密碼混淆檢警，耗費司法資源，請求法院從重量刑；另朱姓被告為本案集團主持、指揮者，成立之初甚至利用政府及金融機構提供青年創業方案，借貸款項籌措資金，手法惡劣，建請判處有期徒刑10年，以示警懲。