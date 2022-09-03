新北美食選戰入圍名單出爐　45家銅板小吃、餐廳全上榜

▲新北市板橋區「海釣族餐廳」。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市幅員廣闊兼具城鄉風貌，國際創新及庶民經濟的城市裡，美食成了人們生活中最踏實而溫暖的幸福。第一屆「新北美食名店評選」共獲187家美食店家報名，入圍的45家中，台灣味38家，新住民料理7家，國內外各地CP值最高、最道地、最具典故的美食與文化隨之匯集，讓新北市成為美食饗宴之都。

經發局繼推出「新住民美食指南」中英文手冊之後，舉辦2022「新北嚴選」美食名店徵選，歷經激烈的網路票選競爭，總累計投票數逾17萬票，共有45家入圍名單出爐。今年美食名店不只餐廳、飯店入圍，還有許多美食小店崛起，從早餐、甜點到麵食熱炒、新加坡料理、印尼料理到泰式料理。

▲新北市深坑區「深坑古早厝」。



經發局長何怡明表示，為帶動新北美食產業發展、提升美食國際視野，今年「新北嚴選」首次推出「新北美食名店評選」，除了嚴選在地台菜外，也招募具有獨特風味的新住民異國料理餐飲名店，要為民眾挖掘出更多新北好味道。美食型態也從攤舖、小吃到餐廳，滿足各式各樣的需求。

第一屆「新北美食名店評選」共獲187家美食店家報名，入圍的45家中，台灣味38家，新住民料理7家，其中包括來自新加坡、印尼、泰國、印度等新住民多國風味，店家分布區域則遍布新北19個行政區。

▲新北市汐止區觀光夜市「功夫大帝南洋美食」。

何怡明說，9月7日將展開專家委員現地評選，各入圍店家，10月公布最終獲獎名單。同時，幸福台灣味組與新住民家鄉味組，屆時各組將選出2名「極品嚴選獎」，而在綜合排名後，也將選出「新北嚴選」首屆30家美食名店。

經發局說明，歷經2週網路票選，45家入圍名店類型豐富多元，接下來會進行現地訪視，邀請專家到店試吃評審，從45家評選出30家獲獎美食名店，詳細入圍名單請上「新北市政府經濟發展局」網站或「來趣新北經發局」臉書查詢。

▲新北市新莊區「武媽牛肉麵」。

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