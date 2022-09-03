職籃明星新北市圖分享籃球路　千張中信門票借書免費送

▲職籃明星新北市圖分享籃球路，千張中信特功主場門票借書免費送。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

開學了！新挑戰即將開始，T1職籃最夯人氣球星魏嘉豪與中信特攻隊第一位具有台積電工程師身分的職業球員東方譯慷，兩大中信灌籃高手4日到新北市立圖書總館和青少年朋友分享「關於我的籃球路，可能讓你很意外的Point」，10月28日起至11月20日止，只要於10個指定館借閱3本書，並完成閱讀任務，便可以免費兌換中信特攻籃球隊主場門票。

新北市立圖書館表示，青少年正處於成長的關鍵時期，平時多運動不但可以促進骨骼發育，有利身心健康，還可以提高青少年的學習能力，為鼓勵愛運動的孩子培養閱讀習慣，新北市立圖書館與中國信託商業銀行及中信特攻籃球隊攜手合作辦理的第二波2022閱讀全壘打「灌籃高手篇」。

今天邀請從小喜歡籃球，努力克服身高限制終於成為職籃學生球員，同時也是T1聯盟最夯球星的魏嘉豪，以及出身籃球世家，曾是學霸、更是人人欽羨的科技新貴，為了夢想放棄高薪工程師身份，勇闖籃壇的東方譯慷，2位新北中信特攻籃球隊的職籃明星，將和大家分享他們為了自己的理想與熱愛的運動堅持的心路歷程。

借書免費看職籃！2022閱讀全壘打第二波「灌籃高手篇」10月28日起至11月20日止，只要於新北市立圖書館10間圖書分館（總館、三重、新店、淡水、新莊、樹林、蘆洲集賢、林口、中和、永和）借3本書，並完成指定閱讀任務，便可免費兌換中信特攻籃球隊主場門票，以及閱讀代言人魏嘉豪、許基宏 L夾，圖書館同時推出「人生教練學」主題書展，詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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