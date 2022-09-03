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快訊／本土+32529！7縣市病例破千　新北增6902例最多

▲▼中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增3萬2529例本土病例，新北市增6902例最多，其次依序為台北市4104例、台中市3823例、桃園市3667例、高雄市2485例與台南市2045例。新北市在連續3日破7千例後首度下降，彰化市增1305例，成了六都以外唯一病例破千的縣市。

疫情監測組周志浩表示，今日新增本土病例與上週相比增加了20％以上，呼籲尚未接種疫苗或尚未接種滿三劑疫苗者應盡快打疫苗，提高保護力。

▲▼指揮中心公布9/3新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布9/3新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之32,529例本土病例，為14,895例男性、17,624例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,902例)，臺北市(4,104例)，臺中市(3,823例)，桃園市(3,667例)，高雄市(2,485例)，臺南市(2,045例)，彰化縣(1,305例)，新竹縣(1,115例)，新竹市(966例)，苗栗縣(816例)，屏東縣(805例)，雲林縣(777例)，宜蘭縣(660例)，花蓮縣(646例)，基隆市(577例)，嘉義縣(471例)，南投縣(459例)，嘉義市(327例)，臺東縣(225例)，澎湖縣(179例)，金門縣(155例)，連江縣(20例)。

▲▼指揮中心9/3說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心9/3說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為19例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、35例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月27日至8月31日，死亡日期介於5月30日至8月31日。

指揮中心說明，今日新增283例境外移入個案中，為161例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(27例)，泰國(11例)，香港(4例)，日本(3例)，印尼、新加坡及韓國(各2例)，印度、阿聯、英國、菲律賓、義大利、法國、土耳其及美國(各1例)移入，另224例感染國家調查中。入境日期介於今年8月3日至9月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,346,624例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,929,979例排除)，其中5,408,641例確診，分別為28,676例境外移入、5,379,911例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,028例COVID-19死亡病例，其中10,012例本土，個案居住縣市分布為新北市2,136例、臺北市1,123例、臺中市1,006例、高雄市936例、臺南市772例、桃園市760例、彰化縣588例、屏東縣408例、雲林縣316例、南投縣295例、苗栗縣243例、嘉義縣234例、基隆市221例、宜蘭縣201例、嘉義市165例、花蓮縣163例、新竹縣157例、臺東縣141例、新竹市100例、澎湖縣28例、金門縣19例；另16例為境外移入。

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