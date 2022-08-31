無人機擾金門無能反制？　江啟臣痛批「抗中保台淪民進黨口號」

▲國民黨立委江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸多次派遣無人機侵擾金門、連江等外島，總統蔡英文下令國防部適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。對此，國民黨立委江啟臣表示，面對解放軍形同侵門踏戶的侵擾，必須有具體作為，讓一線官兵依法有據執行任務，別再只有發射信號彈驅離，甚至是對無人機進行吹哨、廣播這類毫無效果的反制，「否則蔡政府的保台只是口號而已。」

針對中共無人機連日侵擾金門，江啟臣認為，國防部或許不想發動第一擊以避免擦槍走火，但面對解放軍形同侵門踏戶的侵擾絕不能毫無反制，必須有具體作為，因為沒有底線的退讓換來的恐怕只是軟土深掘，應依法可循、有能反制，「否則只是證明蔡政府的保台真的只是口號而已。」

江啟臣表示，國軍在金門、馬祖軍事設施均屬於國防上的要塞堡壘，根據「要塞堡壘地帶法」規定，不但人員進出須經許可，上空更列為禁航區禁止飛越，禁止任何偵察作為避免外人刺探軍情，以保國家安全，若不能對無人機進行有效的反制作為，只會讓對岸食髓知味、變本加厲，對我國民心和軍心產生嚴重影響。

江啟臣認為，無人機除了侵擾也可以進行偵察情蒐，甚至成為攻擊武器，若不即時反制對我國安相當不利。位於前線的外島是國防的重中之重，為何沒有配備無人機干擾槍？只能讓官兵丟石頭、吹哨廣播後發射信號彈驅離？萬一無人機繼續盤旋不去，官兵該如何處置，能不能直接予以擊落？

江啟臣說，國軍、警政署、航空站或各地方政府均有採購無人機干擾槍，為何不能先行徵用，提供國軍使用？又為何不先徵調國軍其他單位支援前線、辦理緊急採購，優先配賦前線使用？竟稱無人機防禦系統和干擾槍要等到明年才優先配賦外島使用，實在是令人匪夷所思。

江啟臣痛批，面對國防部的應作為而不作為，身為國家元首和三軍統帥的蔡總統，只有喊話而沒有更具體的作為，說要當國軍最堅強的後盾讓人懷疑。