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盧秀燕曝年輕主播照「記者節快樂」　11年媒體生涯曾拿電視金鐘獎

▲▼國民黨中常會 預計提名-盧秀燕。（圖／記者黃克翔攝）

▲台中市長盧秀燕早年在華視擔任記者，曾榮獲25屆金鐘獎電視新聞採訪獎。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨台中市長盧秀燕1994年從政至今已28年，其實她畢業後第一份工作是進入華視擔任記者，曾以「假愛心真歛財系列報導」獲得電視金鐘獎。他1日在臉書表示，今天是記者節，總是有許多回憶湧上心頭，祝福所有的媒體朋友「記者節快樂」。

盧秀燕1日在臉書表示，每年9月1日記者節對她來說，總是有許多的回憶湧上心頭，「記者曾經是秀燕的職業，我熱愛這一份工作」、「因為記者是一份有使命感的工作，讓社會看見真相，讓社會發生一點改變」。

她認為，記者的工作就是「哪裡危險，往哪裡去」，像是颱風，記者必須去現場連線，地震則必須往災區前進，甚至是戰爭，記者都在前線，讓大眾看見真相。

她最後說，今天是記者節，她要感謝媒體朋友勇敢報導，更附上一張早年她在華視擔任主播的照片，祝福所有的媒體朋友「記者節快樂」。

▲▼九一記者節！這個資深記者有話要說　「哪裡危險往哪裡去｣。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

▲盧秀燕在臉書分享，她早年在華視擔任主播時的照片。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

盧秀燕畢業於國立政治大學地政系、私立淡江大學國際事務與戰略研究所，畢業後因為嚮往媒體工作，在台灣早期電視台只有三台頻道的年代，1983年選擇進入華視成為記者，1990年在華視以「假愛心真歛財系列報導」，榮獲第25屆金鐘獎電視新聞採訪獎。

盧秀燕後來升任華視中部採訪中心主播兼主任，在朋友介紹下認識時任台中市議員廖述嘉，兩人結婚後廖述嘉轉任大學教職，她則轉換跑道參加1994年台灣省議員選舉，正式踏入政壇。

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