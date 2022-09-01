國民黨大選哪裡穩了？　他預測一縣市拿60％選票「輾壓民進黨」

▲九合一大選年底登場。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選倒數86天，國民黨的新北市長侯友宜爭取連任，1日上午已完成登記。資深媒體人韋安預測，目前來看，國民黨鐵定能拿下新北市，侯友宜甚至將以60％的得票數輾壓民進黨的林佳龍，而台中市方面，市長盧秀燕應也穩上。

韋安指出，國民黨在新北、台中有鐵定連任的概率，不過兩地選情還是有些差異性。新北的部分，林佳龍動作頻頻，對炒熱選情有幫助。但連番講錯地名，新北變台北，八里、萬里分不清，把八竿子打不著的事當自己的政績來宣傳（淡水大橋），天天出包，只會長侯友宜的威風，滅自己陣營的志氣，讓「挺」或「鼓勵」侯友宜的票多一些，綠營基本盤反而意興闌珊，甚至失靈。

至於台中市，韋安認為，蔡其昌雖然弱勢，但是不會出錯的候選人，讓台中選情雖然冷清，但出來投票的藍綠基本盤較為穩定，再加上盧秀燕的政績效應，得票數應是盧秀燕對蔡其昌，55％與45％。

另外，有關首都台北市，韋安分析，國民黨的參選人蔣萬安過於鞏固基本盤，反而讓中間、厭藍支持者都跑了。但若泛藍加中間，45％得票應跑不掉，也就是過去連勝文、丁守中得票數，再加5％，棄誰保誰根本與蔣萬安無關。