苗21線坍不完！3遊覽車剛脫困土石又崩　交通中斷...縣府籲勿硬闖

記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

颱風「軒嵐諾」帶來苗栗山區豪雨不斷，南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線3.7k處今日兩度發生坍塌落石、道路中斷，縣府提醒民眾，目前道路暫時中斷，將視天氣情況允許決定搶修時間，請民眾勿強行通行。

▲苗21線3.7k處上午發生落石坍塌，怪手緊急搶通讓遊覽車通過後，再次發生坍塌。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



苗21線因有神仙谷、加里山、苦花潭等絕美景點，還有接往向天湖的聯絡道路，沿途有多家露營、民宿及餐廳，假日遊客絡繹不絕，不過苗21線沿著山壁、溪流，屬危險路段，每到颱風、豪雨落石不斷，經常坍塌道路中斷。

3.7k處今日連續發生坍塌，第一次崩塌約在12時許，當時有3部遊覽車及自小客車受困，搶修人員稍作清理後，讓遊覽車先脫困，沒想到13時許相同地點又再次發生崩塌，之後落石泥土不斷落下，直到13點半左右道路已大面積崩塌，交通完全中斷，目前尚無大型車輛受困，小型車雖有替代道路，但路況不佳。

由於颱風「軒嵐諾」帶來豐沛雨水，苗21線苗栗縣南庄鄉東河段（3.7k）即使緊急搶通後仍無法避免再次坍塌的情況，當地民代也奔相走告，提醒民眾勿強行通行。

▲▼苗21線因有神仙谷、加里山、苦花潭等絕美景點，還有接往向天湖的聯絡道路，沿途有多家露營、民宿及餐廳，假日遊客絡繹不絕。





▲▼苗21線沿著山壁、溪流，屬危險路段，每到颱風、豪雨落石不斷，經常坍塌道路中斷。

▲縣議員楊文昌在臉書呼籲民眾，不要強行通過，以免發生危險。（圖／翻攝苗栗縣議員楊文昌臉書）

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