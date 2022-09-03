　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗21線坍不完！3遊覽車剛脫困土石又崩　交通中斷...縣府籲勿硬闖

記者蔡文淵、陳凱力／苗栗報導

颱風「軒嵐諾」帶來苗栗山區豪雨不斷，南庄鄉鹿場部落聯外道路苗21線3.7k處今日兩度發生坍塌落石、道路中斷，縣府提醒民眾，目前道路暫時中斷，將視天氣情況允許決定搶修時間，請民眾勿強行通行。

▲苗21線3.7k坍塌！才開挖助遊覽車脫困又塌　公所急求：別再強過了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗21線3.7k處上午發生落石坍塌，怪手緊急搶通讓遊覽車通過後，再次發生坍塌。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

苗21線因有神仙谷、加里山、苦花潭等絕美景點，還有接往向天湖的聯絡道路，沿途有多家露營、民宿及餐廳，假日遊客絡繹不絕，不過苗21線沿著山壁、溪流，屬危險路段，每到颱風、豪雨落石不斷，經常坍塌道路中斷。

3.7k處今日連續發生坍塌，第一次崩塌約在12時許，當時有3部遊覽車及自小客車受困，搶修人員稍作清理後，讓遊覽車先脫困，沒想到13時許相同地點又再次發生崩塌，之後落石泥土不斷落下，直到13點半左右道路已大面積崩塌，交通完全中斷，目前尚無大型車輛受困，小型車雖有替代道路，但路況不佳。

由於颱風「軒嵐諾」帶來豐沛雨水，苗21線苗栗縣南庄鄉東河段（3.7k）即使緊急搶通後仍無法避免再次坍塌的情況，當地民代也奔相走告，提醒民眾勿強行通行。

▲苗21線3.7k坍塌！才開挖助遊覽車脫困又塌　公所急求：別再強過了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗21線因有神仙谷、加里山、苦花潭等絕美景點，還有接往向天湖的聯絡道路，沿途有多家露營、民宿及餐廳，假日遊客絡繹不絕。

▲苗21線3.7k坍塌！才開挖助遊覽車脫困又塌　公所急求：別再強過了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗21線3.7k坍塌！才開挖助遊覽車脫困又塌　公所急求：別再強過了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗21線沿著山壁、溪流，屬危險路段，每到颱風、豪雨落石不斷，經常坍塌道路中斷。

▲苗21線3.7k坍塌！才開挖助遊覽車脫困又塌　公所急求：別再強過了。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗21線3.7k坍沒完！3遊覽車才脫困塌　民代急求：別再強過了。（圖／翻攝苗栗縣議員楊文昌臉書）

▲縣議員楊文昌在臉書呼籲民眾，不要強行通過，以免發生危險。（圖／翻攝苗栗縣議員楊文昌臉書）
►颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬

►蹲點1個月「沒要他命」！太陽會「南寮國」遇襲　腹部以下中8槍

►竹北市長何淦銘為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決

►快訊／新竹縣山區持續降雨！　尖石五峰今下午停班停課

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
記者爆Jennie整支手機遭駭　「刻意重拍上傳」原因發毛
快訊／宣傳政策竟成「廁所偷窺片」！　陳時中緊急修改了
快訊／新北二重疏洪道管制！　傍晚5點封閉各匝道口
軒嵐諾有下對位置？　水庫「水情一次看」
陳時中「廁所偷窺影片」被罵翻！　網秒聯想這幕：頭皮發麻
LIVE／軒嵐諾「二度開眼」將變強颱　氣象局最新說明
快訊／男為愛喪命！中12刀慘死　警帶2關鍵人偵訊
軒嵐諾亂交通！　30班機取消、106船班停駛
下雨天驚見「大型命案現場」！瑤瑤照片網秒懂：R.I.P.

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿被分手「嗆公布性愛影片」　害女友憂鬱症...恐怖情人下場曝

快訊／市民注意！新北二重疏洪道管制　傍晚5點封閉各匝道口

忘了已開學！迷糊媽沒接下課　小3兒流浪街頭...暖警送回家

軒嵐諾颱風襲台！　「強風不斷」高雄路樹倒砸中4車...車主傻眼

「一次弄破才不痛」騙破處爆血！12歲女友昏厥送醫　他下場慘了

拿VIP卡極樂摩鐵！人夫謝小三「下麵」嗨喊：吃第一口時好開心喔

移工為愛喪命！1人把風2人行兇...男中12刀慘死　警帶2關鍵人偵訊

苗21線坍不完！3遊覽車剛脫困土石又崩　交通中斷...縣府籲勿硬闖

快訊／新竹縣山區持續降雨！　尖石五峰今下午停班停課

快訊／涉廢棄物掩埋工程弊案　布袋鎮長陳鳳梅貪污罪10萬元交保

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

林襄進軍日本恐受限！　日男點出她「身體特徵」：印象很差

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

機警盤查可疑路邊違停車　遭囚女害怕求救「帶我走」

不滿被分手「嗆公布性愛影片」　害女友憂鬱症...恐怖情人下場曝

快訊／市民注意！新北二重疏洪道管制　傍晚5點封閉各匝道口

忘了已開學！迷糊媽沒接下課　小3兒流浪街頭...暖警送回家

軒嵐諾颱風襲台！　「強風不斷」高雄路樹倒砸中4車...車主傻眼

「一次弄破才不痛」騙破處爆血！12歲女友昏厥送醫　他下場慘了

拿VIP卡極樂摩鐵！人夫謝小三「下麵」嗨喊：吃第一口時好開心喔

移工為愛喪命！1人把風2人行兇...男中12刀慘死　警帶2關鍵人偵訊

苗21線坍不完！3遊覽車剛脫困土石又崩　交通中斷...縣府籲勿硬闖

快訊／新竹縣山區持續降雨！　尖石五峰今下午停班停課

快訊／涉廢棄物掩埋工程弊案　布袋鎮長陳鳳梅貪污罪10萬元交保

彰化選情激烈！無黨籍出頭天　4鄉鎮同額競選...停職鎮長也參選

陳文茜生病最牽掛牠　曝「遺產已分配好」：明天可以走

親戚免費停車半年！媳婦嗆收租金　「婆婆一句話」網見風向狂挺

韓偶像「私約粉絲到家睡」：我好寂寞　多人爆料截圖全曝…手寫信道歉

不斷更新／軒嵐諾今晚風雨最強！全台活動停辦、延期一次看

不滿被分手「嗆公布性愛影片」　害女友憂鬱症...恐怖情人下場曝

快訊／宣傳免治馬桶竟成「廁所偷窺片」　陳時中團隊緊急下架修改

全國宗教盛會　台灣寺廟金蘭會百間宮廟千餘人齊聚安平開台天后宮

一口秒飛日本！道地日式炒麵藏身瑞豐夜市　拌上金黃蛋液香氣十足

快訊／市民注意！新北二重疏洪道管制　傍晚5點封閉各匝道口

社會熱門新聞

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

玩餵食遊戲偷抱女同學　大學生變猥褻犯

「台中房思琪」犯案手法曝光　狼師遭解聘

紅綠燈倒下砸機車婦！　她倒地骨折畫面曝

辣妻當按摩妹IG曬裸照！綠夫扮客問服務崩潰

頂風雨回家…騎士撞小黃頭破慘死

即／基隆晚間驚傳砍人　男子倒臥血泊

快訊／基隆男揮刀砍鄰居！碧砂漁港跳海躲警

即／愛河又見浮屍　23天內第5具

兒科權威硬％金錢豹小姐　慘噴120萬

快訊／颱風夜「北市東區酒店」前驚傳砍人　1男命危

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

快訊／台南移工宿舍喋血！1男遭砍慘死

百大名醫不倫美女教授　正宮暴瘦15kg怒了

更多熱門

相關新聞

因應軒嵐諾來襲　國科會竹科管理局應變中心成立

因應軒嵐諾來襲　國科會竹科管理局應變中心成立

因應軒嵐諾颱風可能帶來強風及豪雨，國科會新竹科學園區管理局於111年9月3日上午8時成立「園區救災及復建應變中心」，要求各組室確實督導做好各項防颱措施，尤其是各工程工地、路樹、管溝排水巡查等，並應全面待命戒備以迅速掌握所轄各園區災情並妥善處理，另園區保警中隊及園區保全亦加強戒備及巡邏，如有狀況立即通報應變中心處理。

全台金蘭寺廟熱情大團結

全台金蘭寺廟熱情大團結

軒嵐諾暴風圈最快今晚掠過3縣市！　台鐵今全天全線正常行駛

軒嵐諾暴風圈最快今晚掠過3縣市！　台鐵今全天全線正常行駛

軒嵐諾進逼亂空中交通！30航班取消　華航長榮10架次起降異動

軒嵐諾進逼亂空中交通！30航班取消　華航長榮10架次起降異動

軒嵐諾二度開眼　氣象局說明

軒嵐諾二度開眼　氣象局說明

關鍵字：

苗栗颱風軒嵐諾台21線影音

讀者迴響

熱門新聞

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

翻禮金簿「驚見綜藝大哥悄託人送紅包」

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

各縣市「停班停課」懶人包一次看

賈永婕控舅媽「侵占失智母2800萬」！開庭後才知是詐欺慣犯

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

女歌手衝觀眾席被扒到全裸！群狼掐乳襲臀

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面