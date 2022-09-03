陳時中指柯文哲「素珠變志玲」是歧視　民眾黨反擊：刻意扭曲

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前夜衝同志酒吧開拓票源，引發網路熱議；面對民眾黨主席柯文哲諷刺「明明就是素珠，卻演成林志玲」，陳回應，對人物這樣比喻其實都是一種歧視。對此，民眾黨回應，柯是指差異過大的形象包裝會有「違和感」，批陳刻意扭曲成歧視。

陳時中近來動作頻頻，不斷把觸角往外延伸，拓展接觸族群、開拓票源。日前夜衝台北市知名同志酒吧搶攻同志族群選票，在網路社群引發熱議。但柯文哲諷刺，人演戲雖然可以戲路寬廣，但明明就是素珠，卻演成林志玲，跟人設也對不起來，「如果廣告跟人設差太多，你覺得有用嗎？」

對此，陳時中表示，這對於人物這樣比喻其實都是一種歧視，我只是想跟市民、各個年齡層的人貼近，更了解大家的需求。每一個年齡層的需求都是我們要努力地的方向。

民眾黨指出，主席柯文哲在2日《挑戰黨主席》節目中，與候選人談及選舉人設，不該與本身真實形象、性格差距太大，並以「素珠不該演成林志玲」舉例。此段說法，完全是平鋪直敘，以兩位高知名度且傑出的演藝工作者，表述選舉當中，若以差異過大的形象包裝，選民只會有強烈的「違和感」。

民眾黨指出，前衛福部長陳時中竟抨擊這是「歧視」，恐怕是心中對於女性有既定的刻板印象與價值判斷，才會刻意扭曲成歧視。