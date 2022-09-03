桃園地方盛傳「張善政不正」？他教1招化解涉抄爭議

▲桃園市長候選人張善政。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

桃園市長候選人張善政日前遭爆向農委申請的5736萬元研究經費報告涉及抄襲，引發爭議。退役少將于北辰2日指出，現在地方盛傳一個有趣的繞口令「宜蘭的林姿妙不妙，桃園的張善政不正，台北的蔣萬安不安」，顯示基層認為張善政報告有問題。他強調，張善政應說明完整的報告指導過程，同時供大眾檢視著作人授權書，才能為自身選情加分。

林智堅先前爆發論文抄襲爭議宣布退選，然而，先前屢屢強調「誠信最重要」的張善政，如今爆出在擔任宏碁副總期間，向農委會申請的5700萬研究計畫涉嫌抄襲大量雜誌、論文的內容，引發外界關注。

針對張善政報告涉抄一事，于北辰在《新台灣加油》透露，他在桃園拜票時發現，現在地方盛傳一個有趣的繞口令「宜蘭的林姿妙不妙，桃園的張善政不正，台北的蔣萬安不安」，顯示地方認為張善政報告有問題，並疑惑張善政為何當時大義凜然地談論林智堅論文案，如今「回馬槍都打到自己身上」。

于北辰強調，領導人負計畫成敗責任，倘若做得好能夠享受光環，更讓宏碁與有榮焉。然而，張善政面對爭議，卻以自己只是計畫主持人作為辯護，但難道主持人不需要有誠信？

與林智堅在事發48小時內召開記者會的舉動相比，于北辰指出，張善政迄今未說明自己當初如何起草每一章節內容，並指導底下成員資料搜集的過程。倘若張善政能說清楚，同時將著作人授權書攤在陽光下供大眾檢視，便能為自身選情加分。